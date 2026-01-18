タレントのユージさんがインスタグラムやYouTubeを更新。

自身の新たな愛車について綴りました。



【写真を見る】【 ユージ 】 新たな愛車「メルセデス・マイバッハ GLS 600」公開 純正ホイールに「これやばいよね。ギラギラだよね」





ユージさんは「GLS600マイバッハ納車されました YouTubeにもアップしましたので是非ご覧ください！」と綴ると写真をアップ。



投稿された画像では、「メルセデス・マイバッハ GLS 600」の横に佇み、笑顔を浮かべる、ユージさんの姿が見て取れます。





YouTubeで、ユージさんは「2023年の4人乗りのモデル」と、「マイバッハGLS600」について説明。







ボディ上部のグレーの部分について「ラッピングです」と説明し、「ベース色は黒です。ブラックボディです。だから全部これ（ラッピングを）もし嫌になって剥がせば、真っ黒のマイバッハにはなる。」と、説明。









また、ホイールについても「ホイールも純正。」「これ純正これやばいよね。ギラギラだよね。」と、興奮した様子で語っていました。







【担当：芸能情報ステーション】