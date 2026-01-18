Yさんには、中学校3年生の息子が居る。

その子がまだ幼かったころ。一家で京都旅行に行ったことがあって......。

＜Yさんからのおたより＞

かれこれ 12〜3年前、まだ息子が2〜3歳くらいのときに、家族で京都に行った際のことです。

京都駅から宿泊するホテルに向かう途中、雨が降ってきました。

傘などない私たちは雨に濡れながら歩いていたのですが......。

雨に濡れた家族に、車から...

そこへ車を止めて傘を貸してくださったご夫婦がいらっしゃいました。

どこのどなたかわからないまま今に至っています。

あのときは見ず知らずの私たちに傘を貸していただき、本当にありがとうございました。

息子も今年は高校受験。困っている人たちを見たら、すすんで手助けできる大人に成長してくれたらな、と思っております



誰かに伝えたい「あの時はありがとう」、聞かせて！

名前も知らない、どこにいるかもわからない......。そんな誰かに伝えたい「ありがとう」や「ごめんなさい」を心の中に秘めている、という人もいるだろう。

Jタウンネットでは読者の皆さんの「『ありがとう』と伝えたいエピソード」「『ごめんなさい』を伝えたいエピソード」を募集している。

読者投稿フォームもしくは公式X（＠jtown_net）のダイレクトメッセージ、メール（toko@j-town.net）から、具体的な内容（どんな風に親切にしてもらったのか、どんなことで助かったのか、どんなことをしてしまい謝りたいのかなど、500文字程度〜）、体験の時期・場所、あなたの住んでいる都道府県、年齢（20代、30代など大まかで結構です）などを明記してお送りください。秘密は厳守いたします。

（※本コラムでは読者の皆さんに投稿していただいた体験談を紹介しています。プライバシー配慮などのために体験談中の場所や固有名詞等の情報を変更している場合がありますので、あらかじめご了承ください）