¡Ú FANTASTICS¡¦ÃæÅçñ¥ÂÀ & ÌÚÂ¼·Å¿Í ¡Û¡¡5·î¤«¤é¥¢¥ê¡¼¥Ê¥Ä¥¢¡¼¤¬³«Ëë¡¡¡ÖFANTASTICS¤È¤·¤Æ¤â¥Í¥¯¥¹¥È¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¡×
FANTASTICS¤ÎÌÚÂ¼·Å¿Í¤µ¤ó¡¢ÃæÅçñ¥ÂÀ¤µ¤ó¤¬¡ÖLDH PERFECT YEAR 2026¡×¤Î³«ËëµÇ°²ñ¸«¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
2008Ç¯¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢º£Ç¯¤Ç4²óÌÜ¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤ë¡ÖPERFECT YEAR¡×¤Ï¡¢LDH¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÁíÎÏ¤ò¤¢¤²¤¿LDHÁí¹ç¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Îº×Åµ¡£
FANTASTICS¤Ï5·î¤«¤é¡ÖLIVE TOUR 2026"SUNFLOWER"¡×¤ò³«ºÅ¡£ÃæÅç¤µ¤ó¤ÏàSUNFLOWER¤ÏËÍ¤¿¤ÁFANTASTICS¤¬ÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ò¤Þ¤ï¤ê¡£¤¤¤í¤ó¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤ò·Ç¤²¤Ê¤¬¤é¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿²ù¤·¤µ¤ä¥Ä¥¢¡¼¤¬¤Ç¤¤ë¤¢¤ê¤¬¤¿¤µ¤äÅö¤¿¤êÁ°¤¸¤ã¤Ê¤¤¤³¤È¤ò³ú¤ß¤·¤á¤Ê¤¬¤éLDH¤È¤·¤Æ¤Î¥¨¥ó¥¿¥á¤òÆÏ¤±¤Ê¤¬¤é¡¢³§¤µ¤ó¤Ë¤â¡ÖLDHÂç¹¥¤¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¸ø±é¤òÆÏ¤±¤¿¤¤á¤È°Õµ¤¹þ¤ß¡£
ÌÚÂ¼¤µ¤ó¤âàSUNFLOWER¤È¤¤¤¦ÂçÀÚ¤Ê¥¢¥ê¡¼¥Ê¥Ä¥¢¡¼¤ò¡ÖPERFECT YEAR¡×¤Ç²ó¤é¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤¢¤ê¤¬¤¿¤ß¤òÍý²ò¤·¤Ê¤¬¤é¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤È¶î¤±È´¤±¤ÆFANTASTICS¤È¤·¤Æ¤â¥Í¥¯¥¹¥È¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¹Ô¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¡£6Ç¯Á°¡¢ËÍ¤¿¤Á¤Ï½é¤Î¥¢¥ê¡¼¥Ê¥Ä¥¢¡¼¤ò¡ÖPERFECT YEAR¡×¤Ç¤ä¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿»×¤¤¤òÁ´Éô¾è¤»¤Æ¡¢FANTASTICS°ìÆ±µ¤¹ç¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹á¤ÈÀÀ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢²ñ¸«¤Ç¤Ï¡ÖPERFECT YEAR¡×¤Ë½é»²²Ã¤¹¤ë¡ÖKID PHENOMENON¡×¤ÎÉ×¾¾·ò²ð¤µ¤ó¤¬ÃæÅç¤µ¤ó¤Ë¡Ö¥é¥¤¥Ö¥Ä¥¢¡¼¤ò¤¹¤ë¾å¤ÇÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼ÁÌä¡£
ÃæÅç¤µ¤ó¤ÏàÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Êý¤¬²¿¤è¤ê¤â³Ú¤·¤ó¤À¤³¤È¡¢¤½¤·¤Æ¼«Ê¬¤¿¤Á¤â³Ú¤·¤à¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¤Î»×¤¤¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¤¤¤í¤ó¤ÊÊý¤Ë¤³¤¦Ì´¤òÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤Ï²¿¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò¥á¥ó¥Ð¡¼Á´°÷¤ÇÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ¤³¤¦·è¤á¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤ê¡¢µÕ¤Ë¤É¤ó¤É¤ó¿Ê²½¤µ¤»¤Æ¤¤¤Ã¤Æ°ì½ï¤Ëºî¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤â¥é¥¤¥Ö¡£LDH¤Ï¥é¥¤¥Ö¤¬¶¯¤ß¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤½¤Î¾ì¤Ç¤·¤«¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡¢1¿Í1¿Í¡¢¿ÍÀ¸¤¬¤¢¤ëÃæ¤Ç¡¢¤½¤Î»þ´Ö¤ò°ì½ï¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤Ø¤Î´¶¼Õ¤ò»ý¤Ã¤ÆÁ´°÷¤ÇÆÍ¤¿Ê¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¡É¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤òÁ÷¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
