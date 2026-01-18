これが海外移動中の素顔なのか。aespaカリナ、飾らない美貌を披露

ステージ上では鋭さ全開である一方、ステージを降りると清純な魅力にあふれている。

ガールズグループaespaのメンバーであるカリナが、日常の写真を公開し、その美しいビジュアルを披露した。カリナは1月17日、自身のSNSを通じて「この子、走るなよ」というコメントとともに、複数枚の写真を公開した。

写真の中のカリナは、海外スケジュールのために移動中の様子で、飾り気のないナチュラルなメイクと服装がひときわ目を引く。

(写真=カリナInstagram)

長い黒髪にブルーのポイントが入ったニットを着用したカリナは、はっきりとした目鼻立ちとともに、彼女特有の雰囲気を放っている。

カリナは1月18日、ミラノで開催される「プラダ 2026 F/W メンズコレクション」のファッションショーに出席する予定だ。

◇カリナ プロフィール

2000年4月11日生まれ。本名ユ・ジミン。2020年11月にaespaのメンバーとしてデビュー。卓越したダンススキルで、グループの顔的存在。練習生時代には本名名義で、SHINee・テミンのソロ楽曲MV出演している。また、グループ内最高身長の167cmを誇るスタイルの持ち主で、脚も非常に長い。出演したラジオ番組で明らかにした特技は、その長い脚を生かした「足で物を拾うこと」で、服やリモコン、ハンガーなどを拾えるそう。あだ名はサンリオキャラクターのクロミに似ていることから「カロミ」と呼ばれている。



