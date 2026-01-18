¡ÚÆÃ½¸¡ÛºÆ²ÔÆ¯Ç÷¤ëÇðºê´¢±©¸¶È¯¡¡ÈòÆñ·×²è¤Î¼Â¸úÀ¤Ë½»Ì±¤«¤éÉÔ°Â¤ÎÀ¼¡Ô¿·³ã¡Õ
1·î20Æü¤Ë¤âÇðºê´¢±©¸¶È¯¤ÎºÆ²ÔÆ¯¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤ëÃæ¡¢²ÝÂê¤È¤·¤Æ»Ä¤ë¤Î¤¬½»Ì±¤ÎÈòÆñ·×²è¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ë1¿Í¤Ç¤ÎÈòÆñ¤¬Æñ¤·¤¤¹âÎð¼Ô¤Ê¤ÉÍ×»Ù±ç¼Ô¤«¤é¤Ï·×²è¤Î¼Â¸úÀ¤ò¤á¤°¤Ã¤ÆÉÔ°Â¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤â¤Ê¤¯ºÆ²ÔÆ¯¤Ø
¿·Ç¯¤ÎËë³«¤±¤ò½Ë¤¦Çðºê»Ô¤Î²ì»ì¸ò´¹²ñ¡£ºù°æ²í¹À»ÔÄ¹¤Î¤½¤ÎÉ½¾ð¤ÏÀ²¤ìÀ²¤ì¤È¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¡ãÇðºê»Ô¡¦ºù°æ²í¹À»ÔÄ¹¡ä
¡Ö¤¢¤ÈÆó½½Æü¤Û¤É¤Ç·ü°Æ¤Ç¤¢¤Ã¤¿ ¸¶»ÒÎÏÈ¯ÅÅ½ê¤âÆ°¤»Ï¤á¤Þ¤¹¡£°ìÊâ°ìÊâÃå¼Â¤Ë¿Ê¤àÇðºê¤Ë³§ÍÍ¤Î¤ªÎÏÅº¤¨¤ò»ò¤ê¤¿¤¤¡×
²Ö³ÑÃÎ»ö¤¬¹â»ÔÁíÍý¤ÈÌÌ²ñ¡¡ºÆ²ÔÆ¯¤ËÎ»¾µ¤òÊó¹ð
µîÇ¯¤ÎÊë¤ì¡¢¹â»ÔÁíÍý¤ÈÌÌ²ñ¤·¤¿²Ö³ÑÃÎ»ö¡£¸©Ì±¤ÎÎ¨Ä¾¤ÊÀ¼¤òÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡ã²Ö³ÑÃÎ»ö¡ä
¡ÖºÆ²ÔÆ¯¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌ¤¤À¤ËÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¤ë¸©Ì±¤Þ¤¿»ö¶È¼çÂÎ¤ËÉÔ¿®´¶¤ò¤â¤Ä¸©Ì±¤¬ÂçÀª¤¤¤ë¤³¤È¤â»ö¼Â¡£¸©Ì±¤Î¼þÃÎ¡¢·¼È¯¤½¤¦¤·¤¿¤â¤Î¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×
´°Î»¤·¤¿ÃÏ¸µÆ±°Õ¡£¤·¤«¤·¡¢½»Ì±¤ÎÉÔ°Â¤Ï»Ä¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¤Ç¤¹¡£
PAZ·÷Æâ¤Ç°ì¿ÍÊë¤é¤·¡¡Â¹ø¤ËÉÔ°ÂÊú¤¨¤ë¹âÎð¼Ô
ÂçÅç¤¤¤Á¤Î¤µ¤ó81ºÐ¡£Çðºê»Ô¾¾ÇÈÃÏ¶è¤Ë1¿Í¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µîÇ¯6·î¤ËÆ»Ï©¤ÇÅ¾ÅÝ¤·¡¢¹ø¤Î¹ü¤òÀÞ¤êÂ¹ø¤ËÉÔ°Â¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ãÇðºê»Ô¾¾ÇÈ¡¦ÂçÅç¤¤¤Á¤Î¤µ¤ó¡ä
¡Ö»ö¸Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¤¹¤°Æ¨¤²¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤±¤É¡¢Æ¨¤²¤ë¤Î¤âÍ¾Íµ¤¬¤Ê¤¤¤â¤ó¡£»ä¤¿¤Á¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤ÏÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤ï¤±¤Ë¤â¤¤¤«¤Ê¤¤¤·¡¢²È¤Ë¤¤¤Ê¤¤ã¤À¤á¤À¡×
½»Ì±¤ÎÈòÆñ·×²è¤Ï
½»Ì±¤ÎÈòÆñ·×²è¤Ë¤Ï¸¶È¯¤«¤é¤ª¤ª¤à¤ÍÈ¾·Â5¥¥í·÷Æâ¤È¡¢È¾·Â30¥¥í·÷Æâ¤Î¤Õ¤¿¤Ä¤Î¶è°è¤¬Àß¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂçÅç¤µ¤ó¤Î¼«Âð¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ï¸¶È¯¤«¤é5¥¥í·÷Æâ¡£¸¶È¯»ö¸Î¤¬µ¯¤¤¿¾ì¹ç¡¢¤¹¤°¤ËÈòÆñ¤ò³«»Ï¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂçÅç¤µ¤ó¤Ï¼Ö¤ò±¿Å¾¤Ç¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢°ì»þ½¸¹ç¾ì½ê¤ØÈòÆñ¤·¤¿¤Î¤Á¡¢¥Ð¥¹¤Ç»åµûÀî»Ô¤ØÈòÆñ¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¡Ä¡Ä
¡ãÇðºê»Ô¾¾ÇÈ¡¦ÂçÅç¤¤¤Á¤Î¤µ¤ó¡ä
¡Ö¥³¥ß¥»¥ó¤Ï¤º¤Ã¤È¤Þ¤Ã¤¹¤°¡¢¤º¤Ã¤È¤Þ¤À¤Þ¤À¡×
Q¤³¤³¤«¤é¤É¤ì¤¯¤é¤¤¤«¤«¤ë¡©
¡Ö»ä¤ÎÂ¤Ç15Ê¬¤¯¤é¤¤¤À¤Ã¤Æ¡¢Ã¼¤«¤éÃ¼¤Þ¤Ç¤À¤â¤ó¡×
¼«Âð¤«¤é°ì»þ½¸¹ç¾ì½ê¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥»¥ó¥¿ー¤Þ¤Ç¤ÏÊâ¤¤¤Æ15Ê¬¤Û¤É¡£¼«ÎÏ¤Ç¤Î°ÜÆ°¤ÏÆñ¤·¤¤¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ãÇðºê»Ô¾¾ÇÈ¡¦ÂçÅç¤¤¤Á¤Î¤µ¤ó¡ä
¡Ö»ö¸Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¥À¥á¤Ç¤¹¤Í¡£²È¤Ë¤¤¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡£¥³¥ß¥»¥ó¤Þ¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¤Þ¤¿»åµûÀî¹Ô¤¯¤ó¤Ç¤·¤ç¡£¥Ð¥¹¾è¤Ã¤Æ¤½¤ó¤Ê¤Î¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡¢ ¤À¤á¤Ç¤¹¡×
Í×»Ù±ç¼Ô¤ÎÈòÆñ·×²è¤Ï¡©
¼«ÎÏ¤Ç¤ÎÈòÆñ¤¬Æñ¤·¤¤¹âÎð¼Ô¤Ê¤É¤ÎÍ×»Ù±ç¼Ô¡£¤½¤Î¿ô¤Ï¸¶È¯¤«¤é5¥¥í·÷Æâ¤Ç423¿Í¤Ë¾å¤ê¤Þ¤¹¡£
Çðºê»Ô¤ÎÈòÆñ·×²è¤Ç¤Ï¡¢¼«¼çËÉºÒÁÈ¿¥¤Î´Ø·¸¼Ô¤Ê¤É¤¬Ãæ¿´¤È¤Ê¤ê¡¢°ÂÈÝ¤Î³ÎÇ§¤äÈòÆñ¤Î»Ù±ç¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¡¢»Ù±ç¤¹¤ëÂ¦¤â²ÝÂê¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Çðºê»Ô¾¾ÇÈÃÏ¶è¤ÇÄ®Æâ²ñÄ¹¤òÌ³¤á¤ëÇò°æ¹°ì¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£Ä®Æâ²ñ¤Ç¤ÏÇ¯¤Ë°ìÅÙ¡¢ËÉºÒ·±Îý¤ò¹Ô¤¤µîÇ¯¤Ï°ÂÈÝ³ÎÇ§¤Î¼ê½ç¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»Ù±ç¤¹¤ëÂ¦¤âÈòÆñ·×²è¤Î¼Â¸úÀ¤Ë´¶¤¸¤ë²ÝÂê
¤·¤«¤·¡¢ËÜ¿Í¤¬Í×»Ù±ç¼Ô¤È¤·¤Æ¿½ÀÁ¤·¤Æ¤Ê¤¤¥±ー¥¹¤â¤¢¤ê¡¢Á´À¤ÂÓ¤ÎÀµ³Î¤Ê¾õ¶·¤òÇÄ°®¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤¤¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ãÇðºê»Ô¾¾ÇÈ¡¦Ä®Æâ²ñÄ¹ Çò°æ¹°ì¤µ¤ó¡ä
¡Ö»Ô¤ÎÊý¡ÊÍ×»Ù±ç¼Ô¡Ë¤ËÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¹âÎð¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤â¤ª¤é¤ì¤ë¡£¤Ê¤«¤Ê¤«»ä¤¿¤Á¤âÇÄ°®¤Ç¤¤Ê¤¤¡£³§¤µ¤ó¤¬ÈòÆñ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ÊÂÎÀ©¤òº£¸å¤ÏÀ°¤¨¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡×
¡ÖÁ´Á³¤Þ¤ÀµÍ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×
Í×»Ù±ç¼Ô¤ÎÈòÆñ¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ´ºº¤·¤Æ¤¤¤ëÊ¡Åç¸©Î©°å²ÊÂç¤ÎÄÚÁÒÀµ¼£¼çÇ¤¶µ¼ø¤Ç¤¹¡£
¡ãÊ¡Åç¸©Î©°å²ÊÂç¡¦ÄÚÁÒÀµ¼£¼çÇ¤¶µ¼ø¡ä
¡Ö¸¶È¯»ö¸Î¤â´Þ¤á¤ÆºÒ³²¤¬µ¯¤¤¿¤È¤¤Ë¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿Êý¡ÊÍ×»Ù±ç¼Ô¡Ë¤ò¼é¤ëÂÎÀ©¤òÃ¯¤¬¤ä¤ë¤Î¤«¡£¤½¤¦¤¤¤¦¿Í¤¿¤Á¤ò¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤«¡¢¤½¤Î¿Í¤¿¤Á¼«¿È¤ò¤É¤¦¼é¤ë¤«¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È¤³¤í¤¬Á´Á³¤Þ¤ÀµÍ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¸¶È¯¤Î¤½¤Ð¤ÇÊë¤é¤¹ÂçÅç¤µ¤ó¤âÉÔ°Â¤ò¸ý¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
¡ãÇðºê»Ô¾¾ÇÈ¡¦ÂçÅç¤¤¤Á¤Î¤µ¤ó¡ä
¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦¿Í¡ÊÍ×»Ù±ç¼Ô¡Ë¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¤¤ë¤«¤é»ä¤Î¤È¤³¤í¤Ë¤Þ¤Ç¼ê¤¬²ó¤ë¤«¤É¤¦¤«¤½¤ì¤âÉÔ°Â¤Ç¤¹¡£¤ß¤ó¤Ê¤¬¤¤¤ë¤È¤¤Ë¡ÊÈòÆñ¤Ë¡Ë¤Ê¤ì¤Ð¤¤¤¤¤±¤É¤ï¤«¤é¤ó¤â¤ó¤Í¤³¤ì¤Ð¤Ã¤«¡£»ö¸Î¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤òµ§¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
Ê¡ÅçÂè°ì¸¶È¯»ö¸Î¡¡ÉÂ±¡¤ÎÆþ±¡´µ¼Ô¤âÈòÆñ
2011Ç¯¤Ëµ¯¤¤¿Ê¡ÅçÂè°ì¸¶È¯»ö¸Î¡£Ê¡Åç¸©¤Ç¤Ï¿ÌºÒ¤Ë¤è¤ë±Æ¶Á¤È¹ç¤ï¤»¤Æ16Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë½»Ì±¤¬ÈòÆñ¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¿·³ã¸©Æâ¤Ë¤â¸Î¶¿¤òÄÉ¤ï¤ì¤¿¿Í¤¿¤Á¤¬¿È¤ò´ó¤»¤Þ¤·¤¿¡£
²¾¤ËÈòÆñ¤ò»Ï¤á¤é¤ì¤¿¤È¤·¤Æ¤â²ÝÂê¤Ï»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ê¡ÅçÂè°ì¸¶È¯¤Î»ö¸Î¤Ç¤ÏÉÂ±¡¤ÎÆþ±¡´µ¼Ô¤ä²ð¸î»ÜÀß¤ÎÆþ½ê¼Ô¤¬²á¹ó¤ÊÈòÆñ¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬Ë´¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤ò¶µ·±¤ËÂÐ±þ¤¬¸«Ä¾¤µ¤ì¡¢ÈòÆñ¤Ë¤è¤Ã¤Æ·ò¹¯¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤Þ¤ëÍ×»Ù±ç¼Ô¤Ï¡¢°ì»þÅª¤Ë¶á¤¯¤ÎÊü¼ÍÀþËÉ¸î»ÜÀß¤Ç²°ÆâÂàÈò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Í×»Ù±ç¼Ô¤ÏÃ¯¤¬¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¤Î¤«
Çðºê´¢±©¸¶È¯¤«¤éÌó2¥¥í¤Î¾ì½ê¤Ë¤¢¤ëÇðºê»Ô¤Î¹âÉÍ¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥»¥ó¥¿ー¡£¸¶È¯»ö¸Î¤¬µ¯¤¤¿ºÝ¡¢½»Ì±¤¬ÈòÆñ¤¹¤ëÊü¼ÍÀþËÉ¸î»ÜÀß¤Ë»ØÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ÜÀß¤Î¤¢¤ëµÜÀîÃÏ¶è¤Î½»Ì±¡¢µÈÅÄÎ´²ð¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£Ä®Æâ²ñÄ¹¤òÌ³¤á¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ãÇðºê»ÔµÜÀî¡¦µÈÅÄÎ´²ð¤µ¤ó¡ä
¡Ö³°¤«¤é¤Î¶õµ¤¤ò¾ô²½¤·¤¿¤â¤Î¤¬¤³¤³¤«¤é¿á¤½Ð¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤½¤³¤«¤é¼¼Æâ¤Ø¶õµ¤¤¬Î®¤ì¹þ¤ó¤Ç°µÎÏ¤ò¾¯¤·¾å¤²¤ëÁõÃÖ¤Ç¤¹¡×
¸¶»ÒÎÏºÒ³²¤¬µ¯¤¤¿ºÝ¤Ë»ÈÍÑ¤¹¤ëÍÛ°µ²½ÁõÃÖ¡£»ÜÀßÆâ¤Îµ¤°µ¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤Ç³°¤«¤éÆþ¤ëÊü¼ÍÀÊª¼Á¤ò¼×ÃÇ¤·¤Þ¤¹¡£
ÁõÃÖ¤Î¼è¤ê°·¤¤¤Ï´ðËÜÅª¤Ë»Ô¤Î¿¦°÷¤¬¹Ô¤¦·×²è¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢»ÜÀß¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ï»ÔÌò½ê¤«¤é¸¶È¯¤òÄ¶¤¨¤¿Àè¡£·×²èÄÌ¤ê¤Ë¿¦°÷¤Ï¶î¤±¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¤Î¤«¡£Í×»Ù±ç¼Ô¤ÏÃ¯¤¬¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¤Î¤«¡£ÉÔ°Â¤Ï¾Ã¤¨¤Ê¤¤¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ãÇðºê»ÔµÜÀî¡¦µÈÅÄÎ´²ð¤µ¤ó¡ä
¡Ö¤â¤·¼«Ê¬¤Î²ÈÂ²¤¬¤¦¤Á¤Ë¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¼«Ê¬¤â¼«²ÈÍÑ¼Ö¤Ç²ÈÂ²¤ò¾è¤»¤ÆÈòÆñ¤·¤¿¤¤¤È»×¤¦¤Î¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Ç¤¹¤è¤Í¡£»ÜÀß¤ËÇ¯¤ò¤È¤Ã¤¿Êý¤È¤«¤òÃÖ¤¤¤Æ²Ì¤¿¤·¤ÆÈòÆñ¤Ç¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¡£¤½¤ì¤Ï¤¹¤´¤¤¶¯¤¤¥¸¥ì¥ó¥Þ¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¡×
Ç½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤ÇÈïºÒ¤·¤¿ÀÐÀî¸©¤ÎÊü¼ÍÀþËÉ¸î»ÜÀß
¤µ¤é¤Ë¡¢¤ª¤È¤È¤·¤ÎÇ½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤Ç¤ÏÀÐÀî¸©Æâ¤ÎÊü¼ÍÀþËÉ¸î»ÜÀß¤¬Â»½ý¤·¡¢ÍÛ°µ²½ÁõÃÖ¤¬µ¡Ç½¤·¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Ê¤É¤ÎÈï³²¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¹âÉÍ¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥»¥ó¥¿ー¤Ç¤ÏµîÇ¯12·î¡¢Åß¤ÎÈòÆñ¤òÁÛÄê¤·¤¿¼Â¸³¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢»ÜÀß¤¬Â»½ý¤·¤¿ºÝ¤Î±Æ¶Á¤Ê¤É¤â³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ãÊ¡Åç¸©Î©°å²ÊÂç¡¦ÄÚÁÒÀµ¼£¼çÇ¤¶µ¼ø¡ä
¡Ö¤Þ¤ÀÀµÄ¾°µ¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤ë¤«¤É¤¦¤«¤À¤±¤·¤«³ÎÇ§¤Ç¤¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¥ì¥Ù¥ë¤«¤é¡¢²¹ÅÙÊÑ²½¤°¤é¤¤¤Ï¸«¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¤Þ¤À½é¤á¤Æ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£Áë¤¬²õ¤ì¤¿»þ¤É¤¦¤¹¤ë¤«¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ°µ¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÇÃÊ¥Üー¥ë¤ß¤¿¤¤¤ÊÈÄ¤ò»È¤Ã¤¿¤éÂçÂÎ¤Ç¤¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡×
ÅìÅÅ´´Éô¤¬²Ö³ÑÃÎ»ö¤òË¬Ìä
Ç¯ÌÀ¤±¡£²Ö³ÑÃÎ»ö¤Î¤â¤È¤òË¬¤ì¤¿ÅìµþÅÅÎÏ¤Î¾®ÁáÀîÃÒÌÀ¼ÒÄ¹¤Ï¡¢°ÂÁ´À¸þ¾å¤Ë¸þ¤±¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤òÂ³¤±¤ë¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
¡ãÅìµþÅÅÎÏ¡¦¾®ÁáÀîÃÒÌÀ¼ÒÄ¹¡ä
¡Ö14Ç¯Æ°¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥×¥é¥ó¥È¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢²¿¤«¤¢¤Ã¤Æ¤âÂÐ±þ¤Ç¤¤ëÂÎÀ©¤òËüÁ´¤ËÀ°¤¨¤ÆÃå¼Â¤ËºÆ²ÔÆ¯¤Ë¸þ¤±¤¿½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¡ã²Ö³ÑÃÎ»ö¡ä
¡ÖºÆ²ÔÆ¯¤Ë´Ø¤¹¤ë½àÈ÷ºî¶È¤¬¤³¤ì¤«¤é¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤±¤É¡¢²¿¤è¤ê¤â°ÂÁ´Âè°ì¤Ç¿µ½Å¤Ë¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×
ºÆ²ÔÆ¯Ç÷¤ëÇðºê´¢±©¸¶È¯
µÈÅÄÎ´²ð¤µ¤ó¤Î¼«ÂðÎ¢¤«¤é¸«¤¨¤ë¤Î¤ÏÇðºê´¢±©¸¶È¯¤Ç¤¹¡£ºÆ²ÔÆ¯¤¹¤ì¤Ð14Ç¯¤Ö¤ê¡£ÅìµþÅÅÎÏ¤È¤·¤ÆÊ¡ÅçÂè°ì¸¶È¯¤Î»ö¸Î¸å¡¢½é¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ãÇðºê»ÔµÜÀî¡¦µÈÅÄÎ´²ð¤µ¤ó¡ä
¡Ö³¤¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¤³¤³¤Ë¤Ç¤¤ë¤À¤±¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ö¸Î¤¬µ¯¤¤ì¤Ð¤³¤³¤Ë¤¤¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤·¡¢¤³¤³¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤ëº£¤Î¿Í¤¿¤Á¤â Èá¤·¤à¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×
14Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ëÇðºê´¢±©¸¶È¯¤ÎºÆ²ÔÆ¯¡£½»Ì±¤ÎÉÔ°Â¤¬»Ä¤µ¤ì¤¿¤Þ¤Þ¤½¤ÎÆü¤¬ÌÜÁ°¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£