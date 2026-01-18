みなさんは、車の運転は好きですか。リサーチ会社のマイボイスコム株式会社（東京都千代田区）が実施した「カーライフ」に関する調査によると、「運転が好きではない」人は増加傾向、一方で「運転が好き」な人は減少傾向にあることがわかりました。



調査は、同社のアンケートモニター1万1350人を対象として、2025年11月にインターネットで実施されました。



調査の結果、「プライベートで車を運転する」と答えた割合は66.4％でした。また、「プライベートでの運転頻度」については、「ほとんど毎日」（23.7％）、「週に1〜2回程度」（19.0％）、「週に3〜4回程度」（12.8％）が上位となり、半数以上が週1回以上運転していることがわかりました。



「プライベートで車を運転する」と答えた人に、「運転の好き嫌い」を聞いたところ、56.8%が「好き」（好き24.1％、まあ好き32.7％）と回答。一方、「好きではない」（好きではない5.0％、あまり好きではない12.2％）は17.2％、「どちらともいえない」は25.5％となりました。



これを過去調査と比較すると、「好き」と答えた割合は、17年調査の60.0％、21年調査の60.8％から3ポイント以上の減少、「好きではない」は、17年調査の15.1％、21年調査の15.5％から約2ポイントの増加、「どちらともいえない」は17年調査の23.6%、21年調査の23.8%から約2ポイントの増加となっています。



運転することが「好き」と答えた人からは、「自分の力でいろんな場所にいける」（女性29歳）、「一人、もしくは家族だけの空間で移動ができる」（男性42歳）といった意見が目立った一方で、「好きではない」と答えた人からは、「初めて通る道などがよくわからないことで焦ってしまう」（女性38歳）、「運転に未だ自信がない」（女性47歳）などの声が寄せられました。



なお、「車への意識」については、「移動手段」（68.1％）、「生活必需品」（32.1％）、「行動範囲を広げてくれるもの」（29.8％）が上位に挙げられました。



【出典】

▽マイボイスコム（株）調べ