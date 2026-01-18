“ファストフードは年1”田中みな実、“念願”のバーガーにかぶりつく姿に反響「幸せそうな笑顔」「ついに行けたようでほっこり」
俳優の田中みな実（39）が17日、自身がパーソナリティを務めるTBSラジオ『ガスワン presents 田中みな実 あったかタイム』（毎週土曜 後6：30）の公式Xに登場。“念願”のファストフード店での食事の様子が披露された。
【写真】「幸せそうな笑顔」念願叶う！ファストフード店でバーガーにかぶりつく田中みな実
17日に放送された同番組で、「ついに、モスバーガーを食べました」と報告していた田中。「夏ぐらいからモスバーガー食べたい欲に駆られていた」といい、やっと念願叶った田中は、ファストフードは年に1回、ラーメンは年に2回だけ食べると“驚き”の食生活を明かしていた。
放送後、「田中みな実、念願のモスバーガーで海老カツバーガーにかぶりつく」のコメントとともに、ファストフード店で食事をする田中の写真が3枚アップされた。海老カツバーガーを見つめ、かぶりつき、幸せな表情を浮かべる田中の様子が収められている。
この姿に、「おめでとうございます笑」「みな実ちゃん幸せそう」「ついに行けたようでほっこり」「姫 かわいすぎます、、」「この幸せそうな笑顔〜女神ですか」「ストイックなイメージとのギャップが最高すぎる」など、さまざまな反響が寄せられている。
【写真】「幸せそうな笑顔」念願叶う！ファストフード店でバーガーにかぶりつく田中みな実
17日に放送された同番組で、「ついに、モスバーガーを食べました」と報告していた田中。「夏ぐらいからモスバーガー食べたい欲に駆られていた」といい、やっと念願叶った田中は、ファストフードは年に1回、ラーメンは年に2回だけ食べると“驚き”の食生活を明かしていた。
この姿に、「おめでとうございます笑」「みな実ちゃん幸せそう」「ついに行けたようでほっこり」「姫 かわいすぎます、、」「この幸せそうな笑顔〜女神ですか」「ストイックなイメージとのギャップが最高すぎる」など、さまざまな反響が寄せられている。