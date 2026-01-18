ドラゴンゲート１８日の後楽園ホール大会でＢＩＧＢＯＳＳ清水（３３）がＫｚｙ（３９）とのシングル戦を制した。

清水は２０２４年１２月から無期限欠場となっていたが、８日神戸大会で約１年ぶりにドラゲーマットに復帰。ところが、９日神戸大会でいきなりナチュラルバイブスを裏切り、極悪軍団「我蛇髑髏」に加入と急展開を見せていた。

清水は１０日の岐阜大会ではＵ―Ｔを、１１日の大阪大会ではストロングマシーン・Ｊをシングルマッチで破るなど、かつて同門だった仲間たちを次々と葬り去っていた。この日はついに初代リーダーであるＫｚｙとの決戦を迎えた。

１年のブランクを経てギリシア彫刻のような筋肉美を身につけた清水は、圧倒的パワーでＫｚｙに迫る。しかし、負けじと奮起するＫｚｙからダブルアームＤＤＴを２発浴び、必殺のランニング・エルボースマッシュの体勢に入られる。

ところが、ここでＫｚｙの背後から、我蛇髑髏のＫＡＩがパイプイスで介入攻撃。極悪軍がレフェリーを抑えている間に、清水もパイプイスをＫｚｙの脳天に直撃させた。パワーＢＯＳＳ（パワーボム）はカウント２で返されたものの、最後は砲丸投げスラム（ハイアングル式チョークスラム）を２回さく裂させ、勝利を奪った。

試合後マイクを握った清水は「見たか、これが生まれ変わったＢＩＧＢＯＳＳ清水じゃオラ。こんなザコに俺が負けるわけないやろ、ボケ」と罵詈雑言の嵐でＫｚｙを罵った。するとここでＰＳＹＰＡＴＲＡのシュン・スカイウォーカー、帆希、エル・シエロが登場。シュンは９日神戸大会で、清水からパイプ椅子の上に叩きつけたことで肩を負傷し、この日まで欠場していた。

清水はシュンから「カスみたいなチーム抜けて、倒して、強くなったつもりか？ お前、シュン・スカイウォーカーに何したかわかってるのか？ お前には天罰が下るよ。シュンスカイウォーカーとシングルマッチをしろ」と対戦を直訴された。

これに清水は「ええやないか。ここで起こったことは、ここで洗おうやないか」と２月５日の後楽園大会での一騎打ちをブチ上げ。マイクを置くやいなや、我蛇髑髏 vs ＰＳＹＰＡＴＲＡの激しい乱闘を巻き起こした。決戦の行方は…。