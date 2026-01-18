女優・吉田羊が１８日放送のＭＢＳテレビ「ちょっと聞いてよ！ もやもやバカリ」に出演。演技に入り込めないとクレームした共演俳優を実名告白した。

この番組はＭＣのバカリズムとともに、さまざまなシーンでの「もやもや」ついて語り合う内容。その中で、吉田の「仕事でのもやもや」がショートアニメで紹介された。

それによると、吉田は恋愛ドラマである俳優の恋人役に起用された。キスシーンもあり、しっかり感情移入をしていたが、その相手役の俳優は撮影の合間に「うちのかみさんが」「うちの娘が」とほのぼのトークを展開。「せめて作品の中では夢を見させて！」といら立ったという。

バカリズムに「結構、役に入り込むタイプですか？」と聞かれた吉田は「やっぱりそういう恋人役とかですと、できるだけ演じている間ぐらいは夢を見させてほしいなと思います」ときっぱり。「ご家族を大切にする男性って本当に素敵だなと思うし、むしろそういうことをする方だからこそ役者さんとしても素敵だと思うんですけど、タイミングは計っていただきたいなと」と切々と訴えた。



ここでバカリズムは「ちなみに差し支えなければ、その方どなたです？」とポツリ。共演の陣内智則からは「あるわ！ 差支え」とツッコミが入ったが、吉田は「それはね、ご本人にもお伝えしたんです。爆笑してました。大泉（洋）さんです」とあっさり打ち明けた。

これにバカリズムが「（大泉は）そこスイッチ切り替えられる人っていうことですよね、逆に言うと」と感心すると、吉田も「そうでしょうね」とうなずいていた。