俳優の中谷美紀さん（50）が2026年1月12日、自身のインスタグラムを更新。50歳の誕生日を報告し、美貌際立つブラックコーデを披露した。

「ドイツ語学習を再開しました」

中谷さんは、「本日ようやく念願の50歳を迎えまして、数々のあたたかいお言葉を頂戴し、誠にありがとうございます」と誕生日を迎えたことを報告し、「若かりし頃より、ヨーロッパのマチュアな女性に憧れておりました」と語った。

ほかに、「年初より、しばらく疎かになっていたドイツ語学習を再開しました」、「今年は日本の里山にて、映画の撮影も控えており、期待に胸を高鳴らせております」など近況をつづっていた。また、ハッシュタグをつけて、「#50歳」「#憧れの50代」「#人生は美しい」とコメントを添えた。

インスタグラムに投稿された写真では、袖が印象的なデザインの黒い長袖トップスとロングスカートを着用。髪をアップにまとめ、腰に手をおき、微笑んでいた。2枚目では、足元に黒いブーツを合わせた全身ショットを披露していた。3枚目では、両手を広げて笑顔をみせていた。

この投稿には、「充実の素敵な年になりますように」「ブラックコーデ、お似合いです」「もはや女神」「尊敬しかありません」「いつも若々しくて美しい」といったコメントが寄せられていた。