◇ 全国都道府県対抗男子駅伝 （１８日・平和記念公園前発着・男子７区間４８キロ）

静岡県は２時間１８分５５秒の９位で、惜しくも２０２０年（５位）以来の入賞を逃した。２９位でたすきを受けた２区・関響佑（１５）＝町立清水中３年＝が８分２５秒の区間賞で８人抜きの快走。３区では野中恒亨（２０）＝国学院大３年、浜松工高出＝が１３人抜き、アンカーの西沢侑真（２５）＝トヨタ紡織、浜松日体出高＝が１０人抜きを演じたが、入賞にあと一歩届かなかった。

期待の中学生が、安芸路を疾走した。静岡の関が２区で区間賞に輝いた。「取りたいと思っていた。８分２０秒台を狙っていたので出せて良かった」。県勢の区間賞は２０１４年の６区で小野寺悠が獲得して以来。２区では２００９年の勝亦祐太以来、１７年ぶりの快挙となった。

２９位でたすきをもらうと、一気にギアを上げて前の集団を追いかけた。「５人ぐらい抜ければいいかなって思っていた」。グングン加速して８人抜き。２位に１１秒差をつけて区間トップで走りきった。

頼もしい先輩たちと一緒に宿舎生活を送って刺激を受けた。野中や西沢ら大学、社会人のトップ選手から特に、メンタル面を学んだ。「野中さんはすごくポジティブ。今回ちょっと緊張していたけど、なんとかなる、て雰囲気で気が楽になった」と、笑う。

今大会の活躍で、中学生世代に送られるジュニアＢの優秀選手賞も受賞した。「すごく励みになります」。２月には中学最後の大会となる全国クロカンに出場する。「練習でもクロカンを取り入れているので得意です」と、自信を見せる。高校は県外に進学予定。関が日本トップ選手を目指して、厳しい環境に身を置く。（塩沢 武士）