サッカーＷ杯の優勝トロフィーが１８日、専用機で日本に“上陸”した。都内で「コカ・コーラＦＩＦＡワールドカップ・トロフィーツアー」の報道陣向けのお披露目イベントが行われた。

＊ ＊ ＊

６月に開幕する北中米Ｗ杯を前に、１５０日以上かけて世界各地を回るツアーの一環での“上陸”となった。日本協会の宮本恒靖会長は「ここまで近くで見るのは初めて。興奮する」と目を輝かせた。

トロフィーは純金製で、高さ３６・８センチ、重さ６・１７５キログラム。韓国から専用の航空機で運ばれてきた。この日は報道陣に対しても手荷物検査が実施されるなど、厳重な体制でのイベント開催となった。トロフィーに触れることができるのは「国家元首」または「Ｗ杯の優勝メンバー」のみという厳格なルールがある。

この日の会場でトロフィーに触れることができたのは、ゲストとして登場した元ブラジル代表ＭＦジウベルトシルバ氏（０２年日韓Ｗ杯優勝メンバー）だけ。宮本会長は、ジウベルトシウバ氏がトロフィーを掲げる様子を羨望の表情で見届けた。

２６年北中米Ｗ杯は史上初めての３か国共催（米国、メキシコ、カナダ）となり、６月に開幕。１次リーグでオランダ、チュニジア、欧州プレーオフ枠１チームとの対戦が決定している。