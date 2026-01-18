俳優の生田智子が、1月16日放送の『徹子の部屋』（テレビ朝日系列）に出演。かつて同じ事務所に所属していた先輩俳優から受けた驚きの“お誘い”について明かした。

奇抜な髪形とメガネでお茶の間の話題をさらった個性派俳優の故・塩沢ときさん。生田にとっては、尊敬する大先輩でありながら、数々の“面白い思い出話”があるという。

舞台で共演していた時、塩沢さんから「智子ちゃん、今日私の楽屋でご飯食べましょ」と呼ばれたことがあったそうだ。楽屋には塩沢さんと、若い男性俳優1人が同席。食事を終えると、塩沢さんは唐突にこう提案したという。

「じゃ、寝ましょ」

その後、電気が消された真っ暗な楽屋で、3人で寝ることに。生田は「不思議な光景ですよね。ときさんに言われたら断るわけにいかないじゃないですか（笑）」とそのとおりにしたことを振り返った。

塩沢さんの豪快さは食事の場でも発揮された。喫茶店でケーキと飲み物を注文した際、塩沢さんはコーヒー用の砂糖を手に取ると、ケーキの上にかけ始めたという。生田が「それケーキですよ」と指摘するも、塩沢さんは「いいのよ、知ってるわよ。私は甘党なの」と、平然と食べていたことを明かした。（『徹子の部屋』より）