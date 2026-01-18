「大相撲初場所・８日目」（１８日、両国国技館）

６年ぶりの天覧相撲として行われたが、２横綱２大関が全員敗れる波乱の中日となった。

横綱大の里は伯乃富士は一気に押し出されて２敗目を喫した。取組後は顔をしかめ、左肩を気にする様子をみせ、かばいながら花道を引きあげた。

横綱豊昇龍は大栄翔にはたき込みで敗れ２敗目を喫した。前日の伯乃富士戦で右おでこを擦りむき流血。この日も痛々しい傷跡が残っている中で、立ち合いから前に出ていったが、最後にはたき込まれた。

新大関の安青錦は霧島との１敗対決に敗れて２敗目を喫した。おっつけられ中に入られると、苦し紛れに投げを打ったが、そのまま土俵下に押し出された。大関琴桜も王鵬の力強い相撲に屈し、３敗目を喫した。

まさかの結果に館内は騒然となった。

１敗は霧島、阿炎の２人となった。

天皇陛下が観戦される「天覧相撲」が行われ、天皇、皇后両陛下と長女愛子さまが観戦された。皇后雅子さまは薄紫色の着物姿、愛子さまは華やかなピンクの振袖姿で来館。天覧相撲は２０２０年初場所１４日目以来６年ぶり、令和に入ってから２度目。なお、平成では２３度、昭和では５１度行われた。