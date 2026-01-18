ÃÏ¸µ¡¦Ä¹ºê³«ºÅ¤ÇMVP¼õ¾Þ¤ÎÅÄÃæÂçµ®¡Ä¡ÖÄ¹ºê½Ð¿È¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¸Ø¤ê¤Ë»×¤¦¡×
¡¡1·î18Æü¡¢Ä¹ºê¥ô¥§¥ë¥«¤Î¥Ûー¥à¡¦¥Ï¥Ô¥Í¥¹¥¢¥êー¥Ê¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö¤ê¤½¤Ê¥°¥ëー¥× B.LEAGUE ALL-STAR GAME 2026¡×½ªÎ»¸å¡¢MVP¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿ÅÄÃæÂçµ®¡Ê¥µ¥ó¥í¥Ã¥«ー¥º½ÂÃ«¡Ë¤¬¥ª¥ó¥³ー¥È¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¡£
¡¡ÃÏ¸µ³«ºÅ¤Î¥ªー¥ë¥¹¥¿ー¤ÇMVP¤Ëµ±¤¤¤¿¿´¶¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢º£Æü¤Î¥ªー¥ë¥¹¥¿ー¥²ー¥à¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤³¤Î3Æü´Ö¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤³¤ÎÄ¹ºê¤ÎÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤òËÜÅö¤Ë¤¹¤´¤¯´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅö¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥ªー¥ë¥¹¥¿ー¥¦¥£ー¥¯¥¨¥ó¥É¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢²ñ¸«»þ¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡Ö¤Ç¤¤ë¤À¤±Â¿¤¯¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤È¿¨¤ì¹ç¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¼«¿È¤Î¸¶ÂÎ¸³¤ò¸ò¤¨¤Æ¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£¡ÖËÍ¤ÎÍÄ¾¯´ü¤Ë¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÏÀµÄ¾¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£¤Ï¥êー¥°¤Î¥¹¥¿ーÁª¼ê¤¬Ä¹ºê¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¤³¤¦¤¤¤¦»î¹ç¤ÇÄ¾ÀÜ¿¨¤ì¹ç¤¨¤ë´Ä¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ËÍ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢Ä¹ºê¤«¤é¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¥×¥í¤ÎÁª¼ê¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤È´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢Ä¹ºê½Ð¿ÈÁª¼ê¤È¤·¤Æ´¶¤¸¤ë¸½ºß¤Î¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ëÇ®¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ÀµÚ¡£¡Ö¤³¤Î¥ªー¥ë¥¹¥¿ー¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢Ä¹ºê¥ô¥§¥ë¥«¤¬B1¤Ç¤¹¤´¤¯³èÌö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢Ä¹ºê¥Ð¥¹¥±¤ÎÇ®ÎÌ¤ÏÇ¯¡¹¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£º£Æü¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ³§¤µ¤ó¤ÎÁ°¤Ç¥×¥ìー¤Ç¤¤Æ¡¢Ä¹ºê½Ð¿È¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤¹¤´¤¯¸Ø¤ê¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢ÃÏ¸µ¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î»î¹ç¤ÇÅÄÃæ¤Ï29ÆÀÅÀ¤òµó¤²¡¢3¥Ý¥¤¥ó¥È¥·¥åー¥È¤â16ËÜÃæ9ËÜÀ®¸ù¤ÈÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤¿¡£¼«¿È¤Î¥×¥ìー¤ËÅÀ¿ô¤ò¤Ä¤±¤ë¼ÁÌä¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤â¤¦100ÅÀ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¡¢²ñ¾ì¤òËä¤á¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Ø¸þ¤±¤Æ¤Ï¡¢¡ÖÅêÉ¼¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ä¹ºê¤¬¤³¤ì¤À¤±À¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¡¢¤¹¤´¤¯´î¤Ó¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡£¥·ー¥º¥ó¸åÈ¾Àï¤â»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âÆüËÜ¤Î¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¤ò°ì½ï¤ËÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È¥á¥Ã¥»ー¥¸¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¥¤¥Ù¥ó¥ÈÁ°¤Î²ñ¸«¤Ç¸øÌó¤òÈ¯É½¤·¤¿ÅÄÃæÂçµ®
🕊️¤ê¤½¤Ê¥°¥ëー¥× B.LEAGUE ALL-STAR GAME WEEKEND 2026 IN NAGASAKI🕊️
🎙️ÅÄÃæÂçµ®Áª¼ê¸øÌó📜
¡Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä¥²ー¥à¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤È¿¨¤ì¹ç¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¡×#¥µ¥ó¥í¥Ã¥«ー¥º½ÂÃ«¡¡#B¥êー¥°@dydk24 pic.twitter.com/5n3YWuX9iW
- ¥µ¥ó¥í¥Ã¥«ー¥º½ÂÃ« (@we_r_sunrockers) January 16, 2026