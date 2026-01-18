チーム合流の宮代大聖「すごく楽しみ」。自身初の海外移籍で気合十分「自分のプレーをどう表現するか」
スペイン２部のラス・パルマスは現地１月17日、ヴィッセル神戸から宮代大聖を期限付き移籍で獲得したと発表した。レンタル期間は2026年６月30日までとなる。
24年に川崎フロンターレから神戸に加入した宮代は、２年連続で二桁得点をマークするなど活躍。昨年７月のE-１選手権で日本代表デビューも飾った。
充実のキャリアを送り、次のステージに進んだ25歳のFWはすでにチームに合流。メディカルチェックを受け、インタビューに応じる姿がクラブの公式Xで公開されると、「こんなんもアップしてくれるんですか！」「宮代がんばれよ」「ようこそ、ミヤシロさん。グラン・カナリア島で幸せに過ごされることを祈っています」「全力でいけ、タイセイ！」などの声があがった。
その動画のなかで宮代は「街も調べた時に良い所と聞いたので、すごく楽しみ。チャレンジだし、このチームでしっかり結果を出して、１部昇格に向けて頑張りたい」と意気込みを伝える。「海外でプレーするのは初めてだし、また違った環境で、自分のプレーをどう表現するか。自分にとっても非常に大事な移籍だと思っています」と語った。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】「こんなんもアップしてくれるんですか！」宮代がチーム合流、メディカルチェックを受ける姿も「全力でいけ、タイセイ！」