「こんなのとPKやったら確実に負けんじゃん」「守護神まじですごい」GKもバケモノ！日本代表とW杯で対戦可能性の“アフリカ最強軍団”にネット震撼！「ヤバすぎる」「日本はPK戦なったら負けそう」
現地開催中のアフリカ・ネーションズカップ（アフリカ選手権）でホスト国のモロッコはFIFAランキングではアフリカ１位の実力を見せつけ、セネガルとの決勝に駒を進めた。
準決勝は好調のナイジェリアと対戦。延長戦を含む120分間を通して０−０、その後のPK戦で勝利して、ファイナル進出を果たした。
そのPK戦では５人中４人が成功。さらに絶対的守護神のボノが２本を完璧にストップし、勝利を呼び込んでみせた。
そのアフリカ最強軍団は、北中米ワールドカップのラウンド32で森保ジャパンと対戦する可能性が少なくないだけに、日本のファンからは次のような声が上がった。
「モロッコPK強いな。日本はPK戦なったら負けそう」
「こんなのとPKやったら確実に負けんじゃん」
「PKは運じゃねーなー」
「PKまで強いモロッコヤバすぎる」
「片手１本でPK止めるモロッコの守護神まじですごい」
過去４度の決勝トーナメント１回戦のうち、２度はPK戦で敗れている日本。モロッコとの対戦になれば、PK戦で持ち込ませないのが理想的だが、果たして...。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】モロッコ守護神の圧巻PKセーブ２連発
