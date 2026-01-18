Snow Manの佐久間大介が『Snow Man Dome Tour 2025-2026 ON』の最終公演となる1月18日、京セラドーム大阪公演の朝のサウンドチェックの様子を自身のInstagramに投稿した。1月18日18時頃より、大阪公演の『ちょっとだけ生配信』も決定！

■「本日も良好です！」「んじゃ”ON”オーラス行くか (^^) 」

佐久間は「#なべさく」のハッシュタグとともに「近くに渡辺いた。」とメンバーの渡辺翔太との写真を公開。

1枚目は、まさしくサウンドチェック真っ最中の2人を捉えた貴重なショット。メイク前、観客がまだ入っていないステージ上で、真剣に歌唱するふたりの横顔が凛々しい。

2枚目は、歌唱直後と思われるふたりの目線ありの2ショット。Snow Manのロゴ入りブラックTシャツにふわっふわのピンク髪の佐久間、キャップにサングラスに青ジャージの渡辺というスタイルはもとより、涼やかな表情の佐久間と、舌をぺろりと出した渡辺という対照的なふたりの姿が印象的だ。

そして「本日も良好です！」「んじゃ”ON”オーラス行くか (^^) 」と元気よく、投稿を締めくくった佐久間。ファンからも、「わー！なべさく尊い♡」「横顔美しすぎ」「ふたりともビジュ良すぎ」「オーラス頑張ってー♡」「さっくんの髪めっちゃ長くなった」「さっくんの横の方はペコなべでよろしいですか？」「素晴らしいツーショットありがとう！」「生配信楽しみにしてます！」といった、激励のメッセージが続々届いている。

