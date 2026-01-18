革小物教室「Bouvardia Leather Works」で参加者を指導するあなだちはるさん（右）＝大津市

美しい琵琶湖の西岸にある革小物教室「Bouvardia Leather Works（ブバルディアレザーワークス）」（大津市）。レザークラフト作家で、京都府警に勤めていたあなだちはるさんが一念発起し、開いた。「訪れた人に、豊かな自然を感じながらほっとできる時間を過ごしてほしい」とほほ笑む。（共同通信＝谷神杏歌）

幼少時から困っている人を気にかける性格だったといい、大学卒業後は京都府警に。せわしない日々の中、趣味のキャンプで訪れた琵琶湖西岸の風景に魅了され、5年前に京都市から移住した。

仕事を通じて出会う人は苦悩を抱え、強い使命感を抱いて働く同僚はいつも忙しそうだ。そうした人のために「この穏やかな場所で自分ができることがあるのではないか」と考えた。

「長く使え、手に取るたび、ここでの時間を思い出してもらえる」と革小物の教室を開くことを決めた。自身、未経験で学び始め、安定した職を手放すことを「もったいない」と言われることもあったが、周囲に熱意を伝えると、その声は応援に変わった。

苦労したのは革探しだ。たどり着いたのは兵庫県姫路市の「姫革」。中でも初心者でも扱いやすい柔らかさの革を選んだ。2025年に開いた教室ではトレーや眼鏡ケースなど、3時間ほどで仕上げられるデザインを用意。湖の青や砂浜を思わせるベージュなど自然をイメージした6色から革を選べる。

「達成感や喜びを味わってほしい」とあえてミシンは使わず、革の香りや手触りを楽しみながら型取りし、一針一針手を動かし縫っていく。丁寧な指導と温厚な人柄で参加者と会話も弾み「話して良かった、すっきりした」と言われるという。「人の役に立つという意味で、前職と通じるところがあります」

マルシェなどで自作を販売。店名に用いた「ブバルディア」は花の名前だ。訪れた一人一人の笑顔の輪が広がるようにと思いを込めた。「革小物の良さや、この場所の魅力をもっと広めたい」

◎姫革

姫革 兵庫県姫路市で生産される革で、姫路レザーとも呼ばれる。同県の皮革産業の基礎となる技術は、弥生後期に大陸から伝わったとされる。県西部、姫路市を含む播磨地方の製革業については平安時代の法令集「延喜式」にも記されているという。江戸期には商人を通じ全国で知られるようになった。現在もさまざまな製品が作られている。

あなだちはるさんが作った革小物

大津市に革小物教室を開いたレザークラフト作家のあなだちはるさん