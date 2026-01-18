今年デビュー6周年を迎える6人組グループ・SixTONESが、19日よる9時放送の日本テレビ系トークバラエティー『しゃべくり007』に出演。青春時代や幼少期のエピソードが明かされるほか、SMAPや嵐、KAT-TUNなども手がけた振付師・SANCHE（サンチェ）さんが、スタジオにサプライズ登場し、思い出話などで盛り上がります。



■SixTONESの“クセ強”なトーク

番組ではまず、ジェシーさん（29）、京本大我さん（31）、松村北斗さん（30）、田中樹さん（30）による“東京SixTONES”、郄地優吾さん、森本慎太郎さん（28）による“横浜SixTONES”の2つに分かれ、青春時代の東京や横浜に関するエピソードが披露されます。しかし、松村さんは静岡県出身、田中さんは千葉県出身と明かされると、くりぃむしちゅー・上田晋也さんからは、“地元”の定義についてさっそくツッコまれる場面が。

そんな中、松村さんは、自分の家で寝られなかった時期があり、ある公園へ寝に行っていたことを告白。スタジオでは驚きの声が上がりました。そんな独特なエピソードを6人が次々と明かしていきます。

■振付師・SANCHE さんがSixTONESの魅力を熱弁

さらに番組では、SixTONESがお世話になったという振付師・SANCHE（サンチェ）さんについてもトーク。6人は「すごく怖い」「厳しいことは全てSANCHEさんが担う」「締めるとき締めるというのは全部SANCHEさんに教えてもらった」など、厳しい指導があったことを明かします。

実はSANCHEさん、この日スタジオに来ていて、それを知ったSixTONESは「テレビに絶対出ない人」と全員思わず総立ちに。SANCHEさんは、SixTONESについて「とにかくヤンチャだった」、「特に手を焼いたのは…」、「こんなに成長したSixTONESを見るのは…」などと振り返り、ジュニアの頃から見守ってきた6人の成長や、グループとしての魅力を語るということです。