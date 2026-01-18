■全国の19日（月）の天気

日本海から低気圧が近づくでしょう。午後は北日本で湿った雪が降り、北陸から山陰は、雨が降りそうです。出かけるときに降っていなくても雨具をお持ち下さい。西・東日本の太平洋側は、晴れ間が出ますが、雲が広がりやすくなりそうです。

朝の気温は、北日本や東日本を中心に18日より低く、寒中らしい冷え込みとなるでしょう。北日本では、東北でも-5℃以下の所がありそうです。水道管の凍結に注意が必要です。日中も、北日本では真冬の寒さが続くでしょう。

関東から九州は、18日と同じくらいで、西日本では3月並みの暖かさが続きそうです。

予想最低気温（前日差）

札幌 -7℃（-2 真冬）

仙台 -1℃（-4 2月中旬）

新潟 -1℃（-4 真冬）

東京都心 4℃（-2 3月上旬）

名古屋 2℃（-1 2月下旬）

大阪 4℃（-2 2月下旬）

広島 4℃（-1 3月上旬）

高知 7℃（＋1 3月下旬）

福岡 6℃（±0 3月上旬）

鹿児島 10℃（＋1 3月下旬）

那覇 19℃（±0 4月中旬）

予想最高気温（前日差）

札幌 0℃（±0 2月中旬）

仙台 4℃（-3 真冬）

新潟 5℃（-1 真冬）

東京都心 11℃（-2 2月中旬）

名古屋 14℃（±0 3月中旬）

大阪 14℃（±0 3月中旬）

広島 15℃（±0 3月中旬）

高知 18℃（-1 3月下旬）

福岡 16℃（＋1 3月下旬）

鹿児島 19℃（±0 3月下旬）

那覇 24℃（±0 4月中旬）

■全国の週間予報

20日以降、西日本から北日本の日本海側では、雪の降る日が続くでしょう。21日頃からは、この冬一番の強い寒気が流れ込み、広い範囲で警報級の大雪が数日間続くおそれがあります。積雪が急激に増え、交通機関が乱れるおそれもありますので、今後の情報にご注意下さい。

週の後半は、普段、雪があまり降らない九州でも、雪の降る所がありそうです。太平洋側では、晴れる日が多い見込みですが、厳しい寒さになりそうです。