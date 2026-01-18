■全国の19日（月）の天気

日本海から低気圧が近づくでしょう。午後は北日本で湿った雪が降り、北陸から山陰は、雨が降りそうです。出かけるときに降っていなくても雨具をお持ち下さい。西・東日本の太平洋側は、晴れ間が出ますが、雲が広がりやすくなりそうです。

朝の気温は、北日本や東日本を中心に18日より低く、寒中らしい冷え込みとなるでしょう。北日本では、東北でも-5℃以下の所がありそうです。水道管の凍結に注意が必要です。日中も、北日本では真冬の寒さが続くでしょう。

関東から九州は、18日と同じくらいで、西日本では3月並みの暖かさが続きそうです。

予想最低気温（前日差）

札幌　　　-7℃（-2　真冬）
仙台　　　-1℃（-4　2月中旬）
新潟　　　-1℃（-4　真冬）
東京都心　 4℃（-2　3月上旬）
名古屋　　 2℃（-1　2月下旬）
大阪　　　 4℃（-2　2月下旬）
広島　　　 4℃（-1　3月上旬）
高知　　　 7℃（＋1　3月下旬）
福岡　　　 6℃（±0　3月上旬）
鹿児島　　10℃（＋1　3月下旬）
那覇　　　19℃（±0　4月中旬）

予想最高気温（前日差）

札幌　　　 0℃（±0　2月中旬）
仙台　　　 4℃（-3　真冬）
新潟　　　 5℃（-1　真冬）
東京都心　11℃（-2　2月中旬）
名古屋　　14℃（±0　3月中旬）
大阪　　　14℃（±0　3月中旬）
広島　　　15℃（±0　3月中旬）
高知　　　18℃（-1　3月下旬）
福岡　　　16℃（＋1　3月下旬）
鹿児島　　19℃（±0　3月下旬）
那覇　　　24℃（±0　4月中旬）

■全国の週間予報

20日以降、西日本から北日本の日本海側では、雪の降る日が続くでしょう。21日頃からは、この冬一番の強い寒気が流れ込み、広い範囲で警報級の大雪が数日間続くおそれがあります。積雪が急激に増え、交通機関が乱れるおそれもありますので、今後の情報にご注意下さい。

週の後半は、普段、雪があまり降らない九州でも、雪の降る所がありそうです。太平洋側では、晴れる日が多い見込みですが、厳しい寒さになりそうです。