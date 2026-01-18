タレントの上沼恵美子（70）が18日放送のフジテレビ「ボクらの時代」（日曜前7・00）に出演。子育てと姑の同居について語った。

この日は同学年にあたる歌手の郷ひろみと女優の大地真央とトークを展開。大地から「上沼さんはお仕事をされている途中、子育てもされていたでしょう」と振られ、「そうです、そうです。あたしはもう普通に結婚もして、2人子供産んで。息子2人です」と回答した。

長男については「いじめに遭いましたしね、上の子は」と明かし、「それで戦いましたしね。大変でした」と回顧した。

さらに「姑もいましたし」と言い、「本当に息子が可愛い、可愛いっていう姑さん。いいお義母さんなんですが、やっぱりやりにくいですよ。一緒に住むっていうのは」とぶっちゃけた。

「同居です」とも語り、「本当にいろんな苦労、ちょっ、ちょっ、ちょっと苦労してきてます」と上沼。「でもお義母さん、90歳で天国に上がるところまでちゃんとお送りさせていただきました」と振り返った。

「社葬みたいな、大きな葬式してねえ」「そん時森光子さん、同じころに亡くなられて。テレビで中継されてて。森さんより、うちのお義母さんの葬式、大きかったです」などと語った。

「でも自分も考えたら、この年になったら、よく振り返ってみると、かわいそうな人生だったなってと思いますね」と笑ってみせた。