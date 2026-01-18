「東日本発祥 倉茂記念杯・Ｇ３」（１８日、大宮）

単騎で挑んだ北津留翼（４０）＝福岡・９０期・Ｓ１＝が、最終１角で最後方から一気にカマし、２角過ぎで先頭に立ってそのまま押し切り快勝。２２年６月久留米記念以来、７回目のＧ３制覇を果たした。寺崎浩平（福井）−古性優作（大阪）が懸命に追ったが、及ばず２、３着だった。

北津留自身もビックリの奇襲が成功だ。単騎で挑み、初手から最終ホームまで最後方。しかし、ペースが緩んだところを見逃さず、１角から一気に踏み上げた。２角過ぎに先頭に立つと、そのまま突き放す。寺崎−古性が必死に追い上げてきたが、そのまま振り切って先頭でゴールした。「２センターくらいで追いつかれると思っていた。１着を取れるとは思わず、ビックリした」と目を白黒させていた。

２２年６月久留米記念以来のＧ３制覇。「正直、この年（４０歳）で上積みは厳しいけど、九州のみんなとどんどん強くなっていけるように頑張りたい」。この後は地元・九州でのＦ１開催２場所を経て、Ｇ１・全日本選抜（２月２０〜２３日・熊本）へ。「今度は荒井（崇博・長崎）さんが取ってくれるはず。手助けできれば」と謙虚だったが、ここで得た勢いは軽視できない。