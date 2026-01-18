無地よりボーダー柄かも！【GU新作】大人の高見え♡「ツイード風カーデ」

洋服はつい無地を選びがち……という大人女性は、思い切って柄物を取り入れて気分を変えてみては？ 今回紹介するのは【GU（ジーユー）】から新作として登場した、ボーダー柄のツイード風カーディガン。高見え素材で上品に着こなしやすく、大人コーデにぴったり。春を意識したスタイルも楽しめそうです。

羽織るだけで上品見え！ ツイード風のカーディガン

【GU】「ツイーディーニットボーダーカーディガン」\2,990（税込）

爽やかなボーダー柄がアクセントになるカーディガン。ツイード風素材が高見えし、ゴールドボタンも上品なポイントに。カラーはナチュラルとネイビーの2色展開です。ショート丈でスカートにもパンツにも合わせやすく、ボタンを留めてプルオーバーとしても着られます。

赤のタートルネックと合わせて鮮度高めに

ツイード風カーディガンは、重ね着もおすすめ。トレンドカラーである赤のタートルネックTシャツをインナーにすれば、ブラックのフレアジーンズと合わせても華やかな差し色になってくれます。レザー調のバッグとシューズできれいめに引き寄せれば、大人上品なコーデに。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M