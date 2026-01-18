大の抹茶好きが生み出した、抹茶専門ブランド「千休」。そんな千休が2025年8月、ブランド初の単独店舗として二子玉川にオープンしました。今回ufu.では、“抹茶の魅力”が詰まったスイーツを生み出す、千休の代表 久保田夏美さんへインタビューしてきました。抹茶と共に歩み、抹茶を知り尽くしたからこそ伝えられる“抹茶の魅力”に迫ります。

“商品の魅力を発信する”という自らの経験から生まれたグルテンフリーの抹茶スイーツ

元々IT企業でエンジニアとして勤務していた久保田さん。起業をしようと思っていたわけではなかったようなのですが、副業として行っていた自身のブログやSNSなどで“発信すること”を続けていた経験から、『自分の好きなものを作って売ってみたい』という想いが生まれ、その頃から大好きだった抹茶の商品を売ろうと決断されたそうです。

IT業界からお菓子業界という全く異なる世界への挑戦をした久保田さんですが、抹茶スイーツを食べることが好きだったものの、お菓子作りの経験はほぼありませんでした。そんな久保田さんがフィナンシェを作り始めたのは、起業してから1年弱のタイミング。久保田さんが持つ理想を形にすべく、製造を直談判した工場の方と試行錯誤しながら作り上げたそうです。『抹茶が好き・抹茶の魅力を伝えたい』という強い想いが源となり、今の千休が出来上がったのだと感じました。

そんな千休の特徴の一つは、取り扱っている抹茶スイーツが小麦粉を使用しない「グルテンフリー」だということ。最初は小麦粉を使って作っていたそうなのですが、実は久保田さん自身も小麦粉を控えた食生活をしていて、「自分が好きで作ったお菓子なのに、食べるときになると『小麦粉を控えているから』と、どこか罪悪感を覚えてしまう。“好き”という気持ちから生まれたはずのスイーツに、矛盾を感じてしまった。周りにも小麦粉を摂ることを控えている方が多く、そんな方々にも楽しんでもらいたい」と話します。

抹茶本来の味をおいしく楽しんでもらうために

千休の商品に使う抹茶は、久保田さんが日本各地のお茶農家さんの元へ足を運んで決めたそう。現在使っている「京都府産宇治抹茶」に辿り着いた経緯について伺うと、「味はもちろんのこと、色も綺麗で旨味と甘味のバランスも良く、苦味もちょうどいい。あとはそこに関わっている方々の抹茶に対する想い・人としての相性も決め手の1つ。何よりも“千休を応援してくれていること”が大きく、それに応える形で頑張りたいと思うと同時に、美味しい抹茶本来の味わいを届けたい」と語ります。千休の商品にはたくさんの方々の想いが詰まっていることも、魅力の1つではないでしょうか。

また抹茶の魅力を伝えるため、商品を作る上でこだわっていることを伺うと、「抹茶の味の濃さがこだわりポイント。濃すぎても食べるのがしんどくなってしまい、薄すぎても抹茶専門店としての意義がなくなってしまう。ちょうどいいバランスで抹茶の味をしっかり感じられるように調節するのが難しかった。起業して最初に作ったフィナンシェも、味や食感への理想を持ちながら工場の方と試行錯誤を重ねた。最初に販売してから3回くらいリニューアルを行い、【抹茶の量・原材料の比率・食感】を追求した」とのこと。妥協を許さない久保田さんの抹茶愛が込められたフィナンシェは必見ですね！

グルテンフリーを感じさせない、満足感のある抹茶スイーツを食べてみた

スタッフイチオシの定番商品から二子玉川店限定商品まで、今回は6つの商品をご紹介します！

米粉の抹茶フィナンシェ

小麦やマーガリン、香料・着色料不使用の高品質な抹茶スイーツ。表面はサクッ、中はしっとり。グルテンフリーとは思えないほど濃厚でしっとりしていて、フィナンシェからは抹茶の味わいをしっかり感じることができます。とはいえ抹茶特有の苦味はマイルドなので、抹茶を美味しく食べられ、満足感のあるスイーツ。

抹茶玄米カヌレ

京都府産宇治抹茶を使ったカスタードクリームの甘さと、玄米茶の香ばしさがマッチした一品。カヌレ特有の外側はガリっと、中はモチッとした食感の生地に、たっぷり詰まっているカスタードクリームは、濃厚な抹茶となめらか食感がたまりません…！

抹茶チョコレートクッキー缶

抹茶とチョコレートのコクがクセになる、高級感ある米粉のクッキー缶。ふたを開けると、目でも抹茶の濃さを感じられます。チョコがかかったクッキーは、ほろほろ食感としっとりさを感じつつ、優しい抹茶の味を楽しめます。一気に食べきってしまうのではないかという衝動を抑え、何日かに分けて食べるもよし、みんなでシェアして楽しむことも◎

抹茶玄米チャンククッキー

厳選された京都府産・宇治抹茶を贅沢に練り込み、国産玄米粉を使って焼き上げた、グルテンフリーの抹茶チャンククッキー。抹茶の程よい苦味と、ザクザク食感の中にあるホワイトチョコレートの甘さが口の中に広がります。先程紹介したクッキー缶と食べ比べてみるのも楽しいかもしれませんね。

（左）宇治抹茶ラテ （右）宇治抹茶カプチーノ

■宇治抹茶ラテ

深い旨味と抹茶本来の味わいが楽しめるラテ。グラデーションが綺麗な層を混ぜていただきます。抹茶の程よい苦味がありつつも、すっきりとした味わいになっているので、あっという間に飲み切ってしまうほどのおいしさです。

■宇治抹茶カプチーノ

ふんわりクリーミーなホットドリンク。抹茶がふわっと香り、ほんのり甘い味わいが冬にとても合う一杯。肌寒い時期にぴったりです。

※二子玉川店限定商品

※ドリンク提供時間：12:00～17:00

抹茶が苦手な方でもおいしく食べられる！ 「千休」を通して伝えたい“抹茶の魅力”

二子玉川店をオープンするまでは、オンラインショップと日本各地でのポップアップをメインとしていた「千休」。今回常設店をオープンされた理由を伺うと、「千休ファンの方がいつでも買えるような拠点がほしかった。実はこれまでも常設店の出店依頼はいただいていたものの、二子玉川を選んだのは、地元が近く雰囲気も好きだった。千休のイメージとも合うのではないかと思ったため」と話してくださいました。とはいえ、まだまだより多くの方に“おいしい抹茶の魅力”を知ってほしいという想いから、ポップアップの出店は続けていきたいとのこと。

その中でも抹茶が好きな方にはもちろん、“抹茶を普段口にしない方でも好きになるきっかけをつくる”という商品開発の軸をもつ「千休」。その魅力は【そのまま飲んでもおいしい。えぐみや渋みが少ない抹茶を使っている】ということ。渋みなどが喉につっかかる感じもないので、抹茶の良いところの味を楽しめるのがポイントだそう。

「濃厚すぎず・重すぎず・軽すぎず、満足感もありお菓子としておいしい。濃厚な味わいを最後まで食べても、また食べたい！と思えるような抹茶スイーツを楽しめるのが『千休』の魅力。それを特に表しているのがフィナンシェ。食べやすいけど満足感があり、後味が軽やかな抹茶を楽しめます。」

「今後は地方催事へ積極的に行きたい。SNSやネットで届かない人たちにも、広めていきたいと思っている。抹茶は今インバウンド需要が拡大しているので、しっかりと抹茶本来のおいしさを知ってもらえるように、千休を通して魅力を広めていきたい」と、抹茶愛溢れる久保田さん。国内外でおいしい抹茶の魅力を広めていくことで、コーヒーのようにより身近になっていく未来が近いかもしれませんね。

About Shop

千休 二子玉川 東急フードショー店

東京都世田谷区玉川2-21-1 二子玉川ライズ・ショッピングセンター B1F

営業時間：10:00~20:00

定休日：二子玉川ライズS.C.に準ずる

Instagram：@matcha_senkyu

もか

ウフ。編集スタッフ

製菓学校卒業後、美味しいお店と商品を広めたいと思い、洋菓子販売と飲食店専門の広告代理店を経てウフ。編集部へ。チョコレート、ピスタチオスイーツが好き。