20Æü¤«¤é¡ÖÄ¹´ü´¨ÇÈ¡×¡¡ËÌÎ¦¤ÏÂçÀã¤äÄã²¹¤Î±Æ¶ÁÄ¹´ü²½¡¡JPCZ¤ÎÆ°¸þ¤Ë¤âÃí°Õ
20Æü(²Ð)¤«¤éÅß·¿¤Îµ¤°µÇÛÃÖ¤¬¶¯¤Þ¤ê¡¢ËÌÎ¦ÃÏÊý¤Î¾å¶õ¤Ë¶¯¤¤´¨µ¤¤¬1½µ´ÖÄøÅÙ¤âµïºÂ¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£JPCZ¤¬ËÌÎ¦ÃÏÊý¤ò»Ø¸þ¤¹¤ëÆü¤â¤¢¤ê¡¢Ã»´ü´Ö¤ËÀÑÀã¤¬µÞÁý¤¹¤ë¤ª¤½¤ì¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÂçÀã¤äÄã²¹¤Ë¤è¤ë±Æ¶Á¤¬Ä¹´ü²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¸òÄÌµ¡´Ø¤Ê¤É¤Ø¤Î±Æ¶Á¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤Þ¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÊªÎ®¤ÎÃÙ±ä¤äÀ£ÃÇ¡¢ÄäÅÅ¡¢ÇÀ¶ÈÀßÈ÷¤Ø¤ÎÈï³²¡¢¿åÆ»´É¤ÎÇËÎö¤Ê¤É¤ËÃí°Õ¡¦·Ù²ü¤·¤Æ²¼¤µ¤¤¡£
20Æü¤«¤é1½µ´ÖÄøÅÙ¶¯¤¤´¨µ¤µïºÂ¤ë
20Æü(²Ð)°Ê¹ß¤Ï¡¢Åß·¿¤Îµ¤°µÇÛÃÖ¤¬Â³¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤³¤ÎÍ½Êó´ü´ÖÃæ¤Î25Æü(Æü)¤Þ¤Ç¤ÏËÌÎ¦ÃÏÊý¤ÎÊ¿ÃÏ¤Î¹¤¤ÈÏ°Ï¤ÇÀã¤È¤Ê¤ëÌÜ°Â¤Ç¤¢¤ë¾å¶õ1500¥á¡¼¥È¥ëÉÕ¶á¤Ç¥Þ¥¤¥Ê¥¹9ÅÙ°Ê²¼¤Î´¨µ¤¤ËÊ¤¤ï¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤µ¤é¤Ë27Æü(²Ð)º¢¤Þ¤Ç¶¯¤¤´¨µ¤¤¬µïºÂ¤ê¡¢1½µ´ÖÄøÅÙ¤âÂ³¤¯¡ÖÄ¹´ü´¨ÇÈ¡×¤È¤Ê¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤¿¤á¡¢ËÌÎ¦ÃÏÊý¤Ç¤ÏÊ¿ÃÏ¤Ç¤â¹ß¤ê¤â¤Î¤ÏÀã¤¬¼çÂÎ¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£µ¤²¹¤ÎÄã¤¤¾õÂÖ¤¬Â³¤¡¢¹ß¤Ã¤¿Àã¤Ï²ò¤±¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢ÀÑÀã¤¬Áý¤¨¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£JPCZ(¢¨)¤ÎÆ°¸þ¤äÉ÷¸þ¤¼¡Âè¤Ç¤ÏµÞ¤ÊÀÑÀãÁý²Ã¤äÂçÀã¤Î¤ª¤½¤ì¤â¤¢¤ê¡¢ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢²¾¤ËJPCZ¤«¤é³°¤ì¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢Äã²¹¤¬Â³¤¯¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢Ï©ÌÌÅà·ë¤ä¿åÆ»´É¤ÎÅà·ë¡¦ÇËÂ»¤Ê¤É¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨:¡ÖJPCZ(ÆüËÜ³¤´¨ÂÓµ¤ÃÄ¼ýÂ«ÂÓ)¡×¤È¤Ï¡¢¥·¥Ù¥ê¥¢ÂçÎ¦¤«¤éÎ®¤ì¹þ¤àÎä¤¿¤¤É÷¤¬Ä«Á¯È¾ÅçËÌÉô¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ëÄ¹Çò»³Ì®(ºÇ¹âÊö:ÇòÆ¬»³2744¥á¡¼¥È¥ë)¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤Ã¤¿¤óÆóÊ¬¤µ¤ì¡¢¤½¤ÎÉ÷²¼¤Ç¤¢¤ëÆüËÜ³¤¤ÇºÆ¤Ó¹çÎ®¤·¤Æ·ÁÀ®¤µ¤ì¤ë¼ýÂ«ÂÓ(Àã±À¤¬È¯Ã£¤·¤ä¤¹¤¤¥é¥¤¥ó)¤Ç¤¹¡£JPCZ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Àã±À¤¬È¯Ã£¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¡¢¤½¤ÎÀã±À¤¬¼¡¡¹¤ÈÎ®¤ì¹þ¤à¤È¡¢ÂçÀã¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤¬Â¿¡¹¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
22Æü(ÌÚ)¤Þ¤Ç¤Ï»³Àã·¿¤Ç¤âÊ¿ÃÏ¤ÇÂçÀã¤Î¤ª¤½¤ì¡¡Í×°ø¤ÏJPCZ¤ÈÉ÷¤Î¼å¤µ
º£²ó¤Ï¡¢É÷¸þ¤¡¢JPCZ¤ÎÆ°¸þ¤Ë¤è¤ê¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¹ßÀã¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤¬¸½¤ì¡¢¹¤¤ÈÏ°Ï¤ÇÂçÀã¤È¤Ê¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£°Ê²¼¤Ï¸½ÃÊ³¬¤ÎÍ½Â¬¤Ç¤¹¡£É÷¸þ¤¤äJPCZ¤ÎÆ°¸þ¤Î¤ï¤º¤«¤Ê¤º¤ì¤Ç¶¯¤¤Àã¤Î¹ß¤ëÈÏ°Ï¤¬ÊÑ²½¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¾ï¤ËºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
20Æü(²Ð)¡Á22Æü(ÌÚ)¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¾å¶õ¤ÎÉ÷¤ÎÎ®¤ì¤ÏËÌÀ¾É÷¤Ç¡¢ËÌÎ¦ÃÏÊý¤Ç¤Ï¡Ö»³Àã·¿¡×¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¿¤À¡¢JPCZ¤¬Ê¡°æ¸©¤ÎÎæÆîÃÏÊý¤ò»Ø¸þ¤·¤ä¤¹¤¯¡¢¶¯¤¤Àã±À¤¬Î®¤ì¹þ¤ß¤ä¤¹¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£µ¤¾Ý¥â¥Ç¥ë¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢Ä¹»þ´ÖÆ±¤¸°ÌÃÖ¤ËÄäÂÚ¤¹¤ëÍ½ÁÛ¤Î¤â¤Î¤â¤¢¤ê¡¢µÞ·ã¤ÊÀÑÀã¤ÎÁý²Ã¤Ë·Ù²ü¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¤½¤ÎÂ¾¤ÎÃÏ°è¤Ç¤â¶ÉÃÏÅª¤ÊÂçÀã¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¤³¤Î´ü´Ö¤ÏÉ÷Â®¤¬¼å¤¯¡¢¿·³ã¸©¤Î¾å±ÛÃÏÊý¤Î±è´ßÉô¤äÀÐÀî¸©²Ã²ìÃÏÊý¤Î±è´ßÉô¤Ç¤ÏÉ÷¤ÈÉ÷¤Î¤Ö¤Ä¤«¤ê(¼ýÂ«)¤¬È¯À¸¤·¤Æ¡¢¶ÉÃÏÅª¤ÊÁ°Àþ(±è´ßÁ°Àþ¡¦ËÌÎ¦Á°Àþ¤Ê¤É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Þ¤¹)¤¬·ÁÀ®¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤¿¤á¡¢±è´ßÉô¤Ç¤â¶ÉÃÏÅª¤ËÂçÀã¤È¤Ê¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¡¢¶âÂô»ÔÆâ¤Ê¤É¤Ç¤âÀÑÀã¤¬µÞÁý¤¹¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¸òÄÌµ¡´Ø¤Ø¤Î±Æ¶Á¤Ë½½Ê¬¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
23Æü(¶â)¤ÏJPCZ¤¬¿·³ã¤ò»Ø¸þ¡¡¿·³ã»ÔÆâ¤Ç¤â¶¯¤¤Àã¤ËÃí°Õ¡¦·Ù²ü
23Æü(¶â)¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢JPCZ¤¬ËÌ¾å¤·¤Æ¿·³ã¸©¤ò»Ø¸þ¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¿·³ã»Ô¤Ç¤âÀÑÀã¤¬µÞ¤ËÁý¤¨¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
JPCZ¤ÎÆîÂ¦¤Ç¤ÏÀ¾É÷¤ËÊÑ¤ï¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¸½ÃÊ³¬¤Ç¤Ï¡¢É÷Â®¤¬¶¯¤¤¤¿¤á¡¢ËÌÎ¦À¾Éô(ÉÙ»³¸©¤è¤êÀ¾)¤ÎÊ¿ÃÏ¤Ç¤ÎÂçÀã¤Ï¤Ê¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢Í½ÁÛ¤è¤êÉ÷Â®¤¬¼å¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢ÉÙ»³¸©¤ÎÊ¿ÃÏ¤Ç¹ßÀãÎÌ¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ë·Á¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤Ë½½Ê¬¤ËÃí°Õ¤·¤Æ²¼¤µ¤¤¡£
24Æü(ÅÚ)¤Ï°ìÏ¢¤Î´¨µ¤¤Î¥Ô¡¼¥¯¡¡JPCZ¤ÏÉÙ»³¡¦ÀÐÀî¤òÆî²¼¤«¡¡Ã»»þ´Ö¶¯Àã¤Î¤ª¤½¤ì
24Æü(ÅÚ)¤Ï¡¢JPCZ¤¬Æî²¼¤·¤Æ¡¢ÉÙ»³¡¦ÀÐÀî¸©¤ò»Ø¸þ¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¾å¶õ5200¥á¡¼¥È¥ëÉÕ¶á¤Ç¤Ï¥Þ¥¤¥Ê¥¹39ÅÙ°Ê²¼¤Î´¨µ¤¤¬Î®¤ì¹þ¤ß¡¢¾å¶õ¤Î´¨µ¤¤Î¥Ô¡¼¥¯¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¤¿¤á¡¢JPCZ¤Ë¤è¤ëÀã±À¤¬È¯Ã£¤·¤ä¤¹¤¯¡¢Ã»»þ´Ö¤Ë¶¯¤¤Àã¤Î¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¿·³ã¸©¤Î¾å±ÛÃÏÊý¤«¤éÉÙ»³¸©¤Ë¤«¤±¤Æ¤Ï1»þ´Ö¤Ë5¥»¥ó¥Á°Ê¾å¤ÎÃ»»þ´Ö¤Ë¶¯¤¤Àã¤Î¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ã»´ü´Ö¤ËÀÑÀã¤¬µÞÁý¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼ÖÎ¾¤ÎÎ©¤Á±ýÀ¸¤ä¥¹¥¿¥Ã¥¯¤Ê¤É¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤Þ¤ê¡¢½ÅÂç¤Ê¸òÄÌ¾ã³²¤ÎÈ¯À¸¤¹¤ë¤³¤È¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
25Æü(Æü)°Ê¹ß¤Ï»³Àã·¿¤«¡¡´¨µ¤µïºÂ¤ê¡¢ÀÑÀã¤¬Áý¤¨Â³¤±¤ë
25Æü(Æü)¡Á27Æü(²Ð)¤Ë¤«¤±¤Æ¤â¡¢ËÌÎ¦ÃÏÊý¤ÎÊ¿ÃÏ¤Î¹ßÀã¤ÎÌÜ°Â¤Ç¤¢¤ë¾å¶õ1500¥á¡¼¥È¥ëÉÕ¶á¤Ç¥Þ¥¤¥Ê¥¹9ÅÙ°Ê²¼¤Î´¨µ¤¤¬µïºÂ¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£25Æü(Æü)¤Ë¤Ï¡¢JPCZ¤¬¶áµ¦ËÌÉô¤Þ¤ÇÆî²¼¤·¤Æ¡¢ËÌÎ¦ÃÏÊý¤ÏËÌÀ¾É÷¤Î»³Àã·¿¤È¤Ê¤ê¡¢¿·³ã¸©¤Î»³±è¤¤¤äÉÙ»³¸©¤Î»³´ÖÉô¤òÃæ¿´¤ËÀÑÀã¤¬Áý¤¨Â³¤±¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£°ìÊý¡¢É÷Â®¤Ï¤¢¤Þ¤ê¶¯¤¯¤Ê¤¤Í½ÁÛ¤Ç¡¢Ê¿ÃÏ¤Ç¤â¶ÉÃÏÅª¤ÊÉ÷¤Î¼ýÂ«¤¬È¯À¸¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï¹ßÀãÎÌ¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Ä¹´ü´¨ÇÈ¤Ë¤è¤ë±Æ¶Á¤ÈÂÐºö
º£²ó¤Î´¨ÇÈ¤Ï¡Ê¿ÃÏ¤ÇÀã¤È¤Ê¤ëÌÜ°Â¤òÂçÉý¤Ë²¼²ó¤ë¶¯¤¤´¨µ¤¤¬Ä¹´ü´Ö¤ËÅÏ¤Ã¤ÆµïºÂ¤ë¡¢¢JPCZ¤¬ËÌÎ¦¤ò»Ø¸þ¤¹¤ë»þ´ü¤¬¤¢¤ê¡¢Ã»´ü´Ö¤ËÀÑÀã¤¬µÞÁý¤¹¤ë¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿ÆÃÄ§¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Ã»»þ´Ö¤Ë°ìµ¤¤ËÀã¤¬ÀÑ¤â¤ë¤È½üÀã¤¬´Ö¤Ë¹ç¤ï¤º¡¢¼ÖÎ¾¤ÎÎ©¤Á±ýÀ¸¤¬È¯À¸¤¹¤ë¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£¹âÂ®Æ»Ï©¤ÎÄÌ¹Ô»ß¤á¤äÅ´Æ»¡¦¶õ¤ÎÊØ¤È¤¤¤Ã¤¿¸òÄÌµ¡´Ø¤Î±¿µÙ¡¦¸ºÊØ¤Ê¤É¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£½ÐÄ¥¤äÎ¹¹Ô¤Ê¤É¤òÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿Êý¤Ï·×²è¤ÎÃæ»ß¤ä±ä´ü¤Ê¤É¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢ÄÌ¶Ð¡¦ÄÌ³Ø¤Ç¤Î¼Ö¤Î»ÈÍÑ¤â¿µ½Å¤ËÈ½ÃÇ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ÆÃ¤Ë¶áµ÷Î¥¤ÎÊý¤ÏÅÌÊâ¤Ç¤ÎÄÌ¶Ð¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤¿Êý¤¬ÎÉ¤¤¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÂçÀã¤Ë¤è¤ëÅÝÌÚ¤ä¥Ó¥Ë¡¼¥ë¥Ï¥¦¥¹¤Ê¤ÉÇÀ¶È»ÜÀß¤ÎÅÝ²õ¤Ë¤â½½Ê¬¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£ÅÝÌÚ¤Ë¤è¤ëÅÅÀþÀ£ÃÇ¤ÇÄäÅÅ¤ÎÈ¯À¸¤¹¤ë¤ª¤½¤ì¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÄäÅÅ»þ¤Ç¤âÃÈ¤ò¤È¤ì¤ëÃÈË¼´ï¶ñ¤ä¥«¥¤¥í¡¢²ûÃæÅÅÅô¡¢¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Ê¤É¤ÎÈó¾ïÍÑÅÅ¸»¤Ê¤É¤òÍÑ°Õ¤·¤¿Êý¤¬¤è¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
Ä¹´ü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÄã²¹¤¬Â³¤¯¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢ÆüÃæ¤Ç¤âÏ©ÌÌÅà·ë¤ÎÈ¯À¸¤¹¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥¹¥ê¥Ã¥×»ö¸Î¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬µÞ·ã¤Ë¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¼Ö¤ò±¿Å¾¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤Ï¤¤¤Ä¤â°Ê¾å¤Ë¿µ½Å¤Ê±¿Å¾¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢»³´ÖÉô¤òÃæ¿´¤Ë¿åÆ»´É¤ÎÅà·ë¤Ë¤è¤ëÃÇ¿å¤äÇËÂ»¤¬À¸¤¸¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¿åÆ»´É¤¬Ä¾ÀÜ³°µ¤¤Ë¿¨¤ì¤ëÉôÊ¬¤ä¼Ø¸ý¤Ê¤É¤ËÉÛ¤Ê¤É¤ò´¬¤ÉÕ¤±¤ÆÊÝ²¹¤¹¤ë¡¢¾¯ÎÌ¤Î¿å¤ò½Ð¤·¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Ë¤·¤ÆÅà·ë¤òËÉ¤°¤Ê¤É¤ÎÂÐºö¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£