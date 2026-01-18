「ＬＤＨ」が６年に一度開催する祭典「ＬＤＨ ＰＥＲＦＥＣＴ ＹＥＡＲ ２０２６」の開幕記念会見が１８日、都内で行われ、グループの垣根を越え１０組、アーティスト１８人が出席した。

会見にはボーイズグループメンバーのほかに、ガールズグループ・ｆ５ｖｅのＫＡＥＤＥ、Ｇｉｒｌｓ²の鶴屋美咲、小川桜花、ｉＳｃｒｅａｍ／ＣＩＲＲＡのＹＵＮＡ、ＨＩＮＡＴＡそして佐藤晴美が登場。それぞれが“祭り”にかける思いを熱く語った。

ＬＤＨに加入してから１５周年を迎えたＫＡＥＤＥは「ＤＮＡにめちゃくちゃＬＤＨイズムが刻み込まれてるなって思う。新しい表現を混ぜながら、ＰＥＲＦＥＣＴ ＹＥＡＲを盛り上げていきたい」と力強く宣言。グループ結成７周年を迎え、６月に念願の日本武道館公演の開催が決まっているＧｉｒｌｓ²の小川桜花は「武道館は、次につながる大切な一歩として全力で挑みます。私たちの魅力を一つ一つのステージで届けたい」と胸に秘める思いをぶつけた。

また、ハイレベルな戦いで話題を呼んだ日本テレビ系オーディション番組「ガルバト―ＧＩＲＬＳ ＢＡＴＴＬＥ ＡＵＤＩＴＩＯＮ」から誕生したＣＩＲＲＡは初めてのＰＥＲＦＥＣＴ ＹＥＡＲ。ＨＩＮＡＴＡは「ＰＥＲＦＥＣＴ ＹＥＡＲという素晴らしい年にスタートできることはすごく嬉しい。たくさん人に知ってもらえる１年にすることが目標なので、私たちの魅力を伝えていきたい」と初々しく宣言。

会見中には、今夏に開催される「ＬＤＨ Ｇｉｒｌｓ ＥＸＰＯ」に参加することもサプライズで発表。プロデューサーを務める佐藤晴美は、「フレッシュな強みを届けたいし、ガールズ全体で盛り上がっていける年になればいいなと思っています」と新風を吹かせる決意を語った。