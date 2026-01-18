6月に開幕するFIFAワールドカップ2026の開催に先駆け、トロフィーが18日に日本でお披露目。イベントに出席した日本サッカー協会(JFA)宮本恒靖会長がトロフィーに興奮した様子を見せました。

トロフィーツアーは3日にサウジアラビア・リヤドから始まっており、75の地域を150日以上かけて訪問中。そして日本へこの日上陸しました。

ケース越しに間近でトロフィーを見た宮本会長は、「本当にこんな近くで見たことがない」と笑顔。「この輝きはすごい。自分は(元アルゼンチン代表の)マラドーナを見てサッカーを始めたが、そのときにマラドーナが掲げていたもので、やっぱり興奮します」とコメントしました。

「なんなら(トロフィーに)映っている自分がいるだけでうれしい」と、憧れの黄金の像を前に目を輝かせた宮本会長。「国家元首と、今まで優勝したチームのメンバーしか触ることができないもの」とその貴重さを語ります。

森保一監督率いる日本代表については、「選手・監督は優勝を目指すと公言している。そこに向けての強化試合、事前のキャンプ地の選定、移動なども含め、とにかくいいパフォーマンスを出してもらうようなサポートをしていきたい」と勝負の年へ意気込みました。