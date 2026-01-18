高校野球のマネジャーのあり方について議論し語り合う「第3回マネージャーサミット」が18日、都内の新宿高で開催され、同校をはじめ首都圏15校約45人の硬軟野球部男女マネジャーが参加した。

24年第1回の参加は7校とあり、3回目にして2倍以上の高校が参加するほど広がりを見せた同サミット。午後1時30分からスタートすると、各校マネジャーがグループにわかれて交流し、ディスカッションを実施した。そして、それぞれの班の発表機会などもあり、濃密な時間を過ごした。

ディスカッションの意見を発表した参加者の1人は、「私たちはマネジャー、選手、監督が三角形の線上でつながるのがベストという結論にいたりました。マネジャーの中には（女子マネジャーは）性別の違いに悩む人もいる。そこはマネジャーも野球を勉強して、“熱量”を持つことが大切だと思いました」と発表した。

またほかのマネジャーは「高校のマネジャーは経験が少ない人が多い。その中で監督に意見して、例えば主力ではない選手の頑張りを伝えるためには、データを学びそれを駆使することも大切だと思いました。監督と幹部（主将、副主将）とマネジャーによるミーティングも積極的に実施していければ、という結論にいたりました」と具体案を明かした。

同サミット立案者の1人である工学院大付の塚本和也先生は、「高校野球の指導者や選手の交流、技術研修や勉強会は多いですが、マネジャーとなると少ない。そこに着目してこのサミットは始まりました。マネジャーとして入部した生徒たちが、何もできないまま2年半の部活動を終えてしまうことがある。もっと積極的に部活動に参加したいと思っている生徒も多い。スコアを付けたり、給水するだけが仕事ではない。もっともっと、マネジャーたちが“戦力”であることを認識し共有しあって、“やりがい”を各校の生徒たちと語り合ってもらいたいんです。今後もどんどん参加校が増えていけば」と手応えを口にした。（大木 穂高）