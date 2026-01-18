十八世中村勘三郎さんの熱い思いから誕生した「平成中村座」が１０月、勘三郎さんの息子の中村勘九郎・中村七之助兄弟の出演で、４年ぶりに発祥の地の東京・浅草（浅草寺境内・仮設劇場）に帰ってくることが１８日、発表された。

江戸歌舞伎の発祥は寛永元年（１６２４年）、初代猿若（中村）勘三郎が江戸で初めて幕府公認の芝居小屋「猿若座（のちの中村座）」を建てたこととされ、江戸三座の筆頭・中村座は繫栄を極めた。中村座の座元は代々の勘三郎がつとめ、寛政の改革によって浅草に移されると、同地が日本屈指の繁華街に発展する礎となった。

平成１２年（２０００年）、勘三郎さんの熱意によって平成中村座が浅草に誕生すると、江戸の芝居小屋を再現した仮設劇場は、浅草をはじめ国内はもちろん、米ニューヨークや欧州など世界中で公演を行ってきた。

今年は江戸歌舞伎の発祥をことほぐ東京・歌舞伎座「猿若祭二月大歌舞伎」が中村勘九郎と中村七之助を中心に３年連続で開催され、秋には平成中村座がその発祥の地・浅草に帰還することが決定。江戸歌舞伎のルーツをさかのぼって堪能できる１年になりそうだ。