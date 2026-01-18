◇第３１回全国都道府県対抗男子駅伝（１８日、広島市平和記念公園前発着＝７区間４８キロ）

各都道府県の代表選手が出場し、大学・社会人が３区（８・５キロ）と７区（１３キロ）、高校生が１区（７キロ）と４区（５キロ）と５区（８・５キロ）、中学生が２区と６区（いずれも３キロ）で競った。

最終７区で、２位の福島と３０秒差の首位でタスキを受けた宮城のＭ＆Ａベストパートナーズ（ＭＡＢＰ）・山平怜生（２３）が、福島の早大エース山口智規（４年）の追い上げから逃げ切り、念願の初優勝を飾った。宮城は２時間１６分５５秒で、昨年の長野がマークした大会記録と並んだ。

福島が２５秒差の２位。３位は兵庫県だった。

宮城チームの斎康浩監督は「アンカーの山平君が粘って、粘って耐えてくれた」と感激の涙を流した。

高校生区間は、いずれも仙台育英勢が好走した。１区で鈴木大翔（３年）区間新記録で区間賞。４区の若林司（３年）と菅野元太（３年）が区間２位。昨年１２月の全国高校駅伝で２位惜敗の悔しさを晴らした。

中学生区間も健闘。２区の佐藤駿多（錦ケ丘中３年）が区間１４位、６区の佐藤迅（八乙女中３年）が区間７位と粘った。「東日本大震災が発生した年（度）に生まれた中学３年生が頑張ってくれた。うれしく思います」。斎監督の涙は止まらなかった。