◇第３１回全国都道府県対抗男子駅伝 （１８日、広島市平和記念公園前発着＝７区間４８キロ）

各都道府県の代表選手が出場し、大学・社会人が３区（８・５キロ）と７区（１３キロ）、高校生が１区（７キロ）と４区（５キロ）と５区（８・５キロ）、中学生が２区と６区（いずれも３キロ）で競った。

最終７区で、２位の福島と３０秒差の首位でタスキを受けた宮城のＭ＆Ａベストパートナーズ（ＭＡＢＰ）・山平怜生（２３）が、福島の早大エース山口智規（４年）の追い上げから逃げ切り、念願の初優勝を飾った。宮城は２時間１６分５５秒で、昨年の長野がマークした大会記録と並んだ。

福島が２５秒差の２位だった。３位は兵庫県。

今年の箱根駅伝５区（２日）で区間新記録をマークし「シン・山の神」＆「４代目・山の神」を襲名した青学大の黒田朝日（４年）が岡山３区で５位と好走。５位から２人抜きで３位に浮上した。岡山の過去最高記録（２３年５位）を超える４位入賞に貢献した。

箱根駅伝で史上初の同一チーム２度目の３連覇（計９度目）を達成した青学大は、黒田朝日のほかにも埼玉県の宇田川瞬矢（４年）、宮崎県の佐藤愛斗（２年）、鹿児島県の飯田翔大（かいと、２年）、上野山拳士朗（１年）が３区で「同門対決」が実現した。

５位でスタートした岡山の黒田朝日と１２秒差の８位でスタートした埼玉の宇田川は、ハイペースで飛ばし、１キロ過ぎで黒田朝日を一時逆転した。並走した際にはお互いに笑顔を見せる場面もあった。

「朝日に（手であおるように）『ついてこいよサイン』出したら、簡単についてきましたね。前半は調子が良かったですけど、５キロ過ぎからきつくなって、結局、朝日に引き離れました。でも、楽しかったし、面白かったです」

宇田川は青学大で４年間を共にした黒田朝日との直接対決を満面の笑みを見せながら振り返った。

３区は群馬の駒大・帰山侑大（４年）が２３分３５秒で区間賞を獲得。１秒差の区間２位は静岡の国学院大・野中恒亨（３年）。黒田朝日は区間５位、飯田は区間９位、宇田川は区間１５位、上野山は区間３０位、佐藤愛斗は区間３５位だった。