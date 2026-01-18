1月18日、中山競馬場で行われた10R・ジャニュアリーステークス（4歳上オープン・ダ1200m）は、三浦皇成騎乗の12番人気、モンドプリューム（牡6・美浦・水野貴広）が快勝した。1.1/2馬身差の2着に2番人気のエコロアゼル（牡4・栗東・森秀行）、3着には2頭同着でジョーローリット（牝5・栗東・中竹和也）とナムラフランク（牡7・栗東・鈴木孝志）が入った。勝ちタイムは1:10.6（良）。

1番人気で北村友一騎乗、アメリカンステージ（牡4・栗東・矢作芳人）は、11着敗退。

三浦皇成騎乗の12番人気、モンドプリュームが波乱を演出した。道中は後方で末脚を温存する形。終始外を回される厳しい展開となりながらも直線での伸び脚は素晴らしく、坂を勢いよく駆け上がって一気の差し切り勝ち。中山1200戦はこれで3勝目。得意コースで能力全開だった。

モンドプリューム 27戦5勝

（牡6・美浦・水野貴広）

父：サトノダイヤモンド

母：エリモフェザー

母父：シニスターミニスター

馬主：落合幸弘

生産者：岡田スタツド