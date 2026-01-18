BTS¤Î¿·¥¢¥ë¥Ð¥à¤òÀ¤³¦³Æ¹ñ¤Î¥á¥Ç¥¤¥¢¤¬¹Í»¡¡£°Û¤Ê¤ë¡È¥¢¥ê¥é¥ó¡É¤Ø¤Î»ëÅÀ
BTS¤Î¿·ºî¥¿¥¤¥È¥ë¡ØARIRANG¡Ê¥¢¥ê¥é¥ó¡Ë¡Ù¤Ë¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
BTS¤Ï¡¢Íè¤ë3·î20Æü¤Ë5th¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØARIRANG¡Ù¤Ç¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¤¹¤ë¡£1·î16Æü¤Ë¥¢¥ë¥Ð¥àÌ¾¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤äÈÝ¤ä¡¢³¤³°¤Î¼çÍ×¥á¥Ç¥£¥¢¤¬°ìÀÆ¤Ë´ØÏ¢¥Ë¥å¡¼¥¹¤òÂç¤¤¯¼è¤ê¾å¤²¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛBTS¡¢¿·¥¢¥ë¥Ð¥à½àÈ÷Ãæ¤Î´°Á´ÂÎ¼Ì¿¿
³Æ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡¢¥¢¥ê¥é¥ó¤¬»ý¤ÄÊ¸²½Åª¡¦¾ð½ïÅª¾ÝÄ§À¤È¡¢¤½¤ì¤ò¥¿¥¤¥È¥ë¤ËÁª¤ó¤ÀÇØ·Ê¤ËÃíÌÜ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¥¢¥ê¥é¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯ÀâÌÀ¤·¤Ä¤Ä¡¢BTS¤¬ÅÁ¤¨¤è¤¦¤È¤¹¤ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò°ÕÌ£¿¼¤¯²ò¼á¤·¤¿¡£¤³¤Î²áÄø¤Ç¡¢¥¢¥ê¥é¥ó¤¬¼«Á³¤ËÀ¤³¦¤Ø¤È¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤¬ÌÜ¤ò°ú¤¯¡£
¥¢¥á¥ê¥«¤í¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¡ØForbes¡Ù¤Ï¡¢¡ÖBTS¤Ï¡¢´Ú¹ñÅª¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¤ò²»³Ú¤ÎÃæ¿´¤Ë¿ø¤¨¤Æ¤¤¿¡£¡ØARIRANG¡Ù¤È¤¤¤¦¥¢¥ë¥Ð¥àÌ¾¤Ï¡¢¶õÇò´ü´Ö¤ò·Ð¤ÆÈà¤é¤¬ºÆ¤Ó¸¶ÅÀ¤ØÎ©¤ÁÊÖ¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¾ÝÄ§¤·¤Æ¤¤¤ë¡£´Ú¹ñ¤È¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤Ê²»³Ú¥Õ¥¡¥ó¤ò°ì´Ó¤·¤Æ·ë¤Ó¤Ä¤±¤Æ¤¤¿BTS¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¡ØARIRANG¡Ù¤Ï¸Î¶¿¤Ø¤Îµ¢´Ô¤Ç¤¢¤ê¡¢´Ú¹ñÊ¸²½¤òÀ¤³¦¤ËÃÎ¤é¤»¤è¤¦¤È¤¹¤ë»ÈÌ¿¤Î±äÄ¹Àþ¾å¤Ë¤¢¤ë¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢´Ú¹ñ¤ÎÌ±ÍØ¤Ç¤¢¤ë¥¢¥ê¥é¥ó¤¬¿ôÉ´Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ²Î¤¤·Ñ¤¬¤ì¡¢Ã¯¤â¤¬²Î»ì¤ò²Ã¤¨¡¢ÊÑÁÕ¤¹¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤ë¡È³«¤«¤ì¤¿²Î¡É¤Ç¤¢¤ëÅÀ¤Ë¤âÃíÌÜ¤·¤¿¡£¥¢¥ê¥é¥ó¤ËÆâÊñ¤µ¤ì¤¿¿Í´Ö¤ÎÁÏÂ¤À¡¢¶¦´¶¡¢É½¸½¤Î¼«Í³¤Ë¸ÀµÚ¤·¡¢¤³¤ì¤¬BTS¤Î·Ý½ÑÅªÅ¯³Ø¤ÈÄÌ¤¸¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£
¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¤Ç¤¢¤ë¡ØL¡ÇOfficiel USA¡Ù¤Ï¡¢¡Ö¥æ¥Í¥¹¥³¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¡È¥¢¥ê¥é¥ó¡É¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤È¤â600Ç¯°Ê¾å¤ÎÎò»Ë¤ò»ý¤Ä´Ú¹ñ¤ÎÌ±ÍØ¤Ç¤¢¤ë¡£¡È¥¢¥ê¥é¥ó¡É¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ËÃ±°ì¤ÎÄêµÁ¤ÏÂ¸ºß¤·¤Ê¤¤¤¬¡¢¤³¤Î²Î¤ÏÁÏÂ¤À¡¢¼«Í³¡¢¶¦´¶¡¢´õË¾¤È¤¤¤Ã¤¿ÉáÊ×Åª¤Ê´¶¾ð¤È·ë¤Ó¤Ä¤¤¤Æ¤¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¡ÖºÆ²ñ¡×¤ò¥¢¥ê¥é¥ó¤Î¼çÍ×¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤È¤·¤Æ¾Ò²ð¤·¡¢¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤Ï¤³¤ì¤ò¡¢¶õÇò´ü´Ö¤ò·Ð¤ÆºÆ¤Ó½Ð²ñ¤¦Êª¸ì¤È¤·¤Æ²ò¼á¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÊó¤¸¤¿¡£
¥¢¥á¥ê¥«²»³ÚÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¡Ø¥³¥ó¥·¡¼¥¯¥¨¥ó¥¹¡ÊConsequence¡Ë¡Ù¤Ï¡¢¡Ö¥¢¥ê¥é¥ó¤Ï´Ú¹ñ¤Ç°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¿Ì±ÍØ¤ÎÂêÌ¾¤Ç¤¢¤ê¡¢´Ú¹ñÊ¸²½¤È¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¤Î³Ë¿´Åª¾ÝÄ§¤È¤ß¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î²Î¤Î²Î»ì¤Ï¡¢ÊÌ¤ì¡¢Îø¤·¤µ¡¢¤½¤·¤ÆºÆ²ñ¤ò´ê¤¦µ¤»ý¤Á¤ò¼çÂê¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤ÏÌó4Ç¯¤Ö¤ê¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤ëBTS¤Î¿·ºî¥¿¥¤¥È¥ë¤È¤·¤Æ¡¢Èó¾ï¤Ë¤è¤¯¹ç¤Ã¤¿ÁªÂò¤Ç¤¢¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¤³¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¡¢·ÝÇ½ÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¡Ø¥¢¥Ã¥×¥í¥Ã¥¯¥¹¡ÊUPROXX¡Ë¡Ù¡¢²»³ÚÀìÌç¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Î¡Ø¥¸¡¼¥Ë¥¢¥¹¡ÊGenius¡Ë¡Ù¡¢¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤Î¡ØCNA¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¡ÊCNA Lifestyle¡Ë¡Ù¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Î¡ØLos 40¡Ù¤Ê¤É¤¬¡¢BTS¤Î¥¢¥ë¥Ð¥àÌ¾¤ËÃíÌÜ¤·¤¿¡£³Æ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¥¢¥ê¥é¥ó¤¬»ý¤Ä¾ð½ïÅª°ÕÌ£¤ò²ò¼á¤·¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¡ØARIRANG¡Ù¤òÁª¤ó¤ÀÍýÍ³¤òÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢BTS¤Î¡ØARIRANG¡Ù¤Ï¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¡¢¶¿½¥¡¢¤½¤·¤Æ¿¼¤¤°¦¤È¤¤¤¦ÉáÊ×Åª¤Ê´¶¾ð¤ò°·¤Ã¤¿¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ç¡¢Á´14¶Ê¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¡£Èà¤é¤Ï¿·ºîÈ¯Çä¸å¡¢4·î9Æü¤Ë¹âÍÛ(¥³¥ä¥ó)¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢Âçµ¬ÌÏ¤Ê¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¤ØÆÍÆþ¤¹¤ë¡£