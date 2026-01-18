【7位〜12位】1月19日(月)の運勢を発表！毎日12星座占いランキング♡
【7位】水瓶座
総合運：★★★☆☆
誰かの話を頷きながら聞いたり、アドバイスに従ったりと、素直な態度を見せてください。すると、あなたの発言にも注目が集まりそうな日です。褒められたら、謙遜しすぎず「ありがとう」と笑顔を返して。
恋愛運
仲の良い友達だった人が、あなたに甘い視線を向けてくる可能性がある日です。その気がないなら、少し冷たくするくらいでOK。反対に関係を進めたいなら、さり気なくボディタッチをするなど、あなたからも意思表示を。
これまで以上に賢くお金を貯めたり、殖やしたりするためのアイデアが出てきそうな日です。ただ、慌てて行動に移すと長続きしないかも。今日のところは、できるだけ細かい部分まで丁寧に考えを練ってみてください。
ラッキーアイテム：時計
ラッキーカラー：レッド
【8位】双子座
総合運：★★★☆☆
今までの自分に満足せず、より高い理想を目指したくなるでしょう。それは成長した証しなのだと、まずは喜んでください！そして、少しずつ着実に進む計画を立てるのがポイント。さらに成長や発展ができるという確信が湧きそうです。
恋愛運
自分の恋愛パターン、過去の自分の発言や反省、といったことを心の中で整理してみるといい日です。これまで以上に幸せな恋愛をするためのヒントを発見できるはず。過去の恋人との思い出の品は処分してしまいましょう。
金運
｢予想よりも高い…｣と、驚くことがあるかもしれない金運です。ただ、それでも欲しいと思うのなら、前向きな気持ちで払うのがお金との縁を強くする秘訣。一方、｢これでいいか｣と妥協して、買い物をしないことも重要な日です。
ラッキーアイテム：エスニック小物
ラッキーカラー：スカイブルー
【9位】蟹座
総合運：★★☆☆☆
ネガティブな発言は悪いものだ…と、考え過ぎないでください。今日は溜まる前に不満を聞いてもらうと、物事を前向きに受け止めることができて、順調に過ごせます。聞いてもらったら、相手の話にもたっぷりと耳を傾けるのがポイント。
恋愛運
ちょっとしたことがきっかけで、ケンカをしてしまうかも。腹が立つかもしれませんが「自分にも原因がある」と考えて、相手の立場から自分の発言や態度を振り返って。それを心がければ、絆が深まる仲直りができます。
金運
過去の失敗を振り返ってみると、今後さらに上手にお金と付き合っていくためのヒントを発見できる運気。さらに、今日新たな貯蓄計画を立てると、想像以上のペースでお金が貯まるかも。まずは、通帳などの記録を眺めてみて。
ラッキーアイテム：バスソルト
ラッキーカラー：ボルドー
【10位】乙女座
総合運：★★☆☆☆
習慣になっていること、毎日するべきことを、いつもと同じようにこなしていくといい日です。「今日も、きちんとできた」という実感が、充実感をもたらしてくれます。靴をきれいに揃えたり磨いたりすると、運気アップ！
恋愛運
恋愛に関して「こうあるべき」「これはダメ」と考える必要はナシ！今日は「恋を楽しもう！」という気持ちでいると、幸せな未来へとつながっていく運気です。まずは服装や髪型など、外見を「堅苦しくないように」と心がけると〇。
金運
｢10円くらい気にしなくていいか…｣などと、小さな金額をないがしろにせず、お金を心から大切にできる日です。少しでも｢高いな…｣と感じるものは、今日は買わないほうがよさそう。結果的に、自分の判断に自信を持つことができます。
ラッキーアイテム：歯ブラシ
ラッキーカラー：グレー
【11位】蠍座
総合運：★☆☆☆☆
呼吸も歩くペースも、すべてスローにすると、1日を心地よく過ごすことができます。急がなければならないことがあっても、思い切って明日以降に回してしまうといいでしょう。また、家族との会話が心の栄養になる可能性大。
恋愛運
同僚や友達、趣味仲間など、身近な人があなたに接近してくる可能性がある恋愛運。「恋愛対象じゃない！」と決めつけないで。自然体で笑って話せば、これまでは気づかなかった相手の魅力が見えてくるでしょう。
金運
子どもの頃から知っている年上の人、時々会う親戚などから、お金に関して｢勉強になったな｣という話を聞かせてもらえそうな日です。気付いたことは、書き留めておくのがポイント。また、すぐに生かそうと焦らなくてもOKです。
ラッキーアイテム：ガラス細工
ラッキーカラー：シルバー
【12位】魚座
総合運：★☆☆☆☆
本当は何も心配する必要などないのに「こうなったらどうしよう」と考えてしまいそう。悪い想像が膨らんできたら「こうすれば大丈夫」という対応策も考えてみて。前向きな想像が膨らんで、気分も切り替わります。
恋愛運
ワガママだと分かっていながらも、相手の自分勝手な発言を許したくなる、そんな複雑な恋心を味わいそうな運気です。「しょうがないなぁ」と、笑って許すことができれば、愛が深まります。ただし、嫌なことはキッパリ断って！
金運
金銭面での見落としを発見できる運気の日。何にどれだけのお金を使っているのか、どこからどれだけの収入があるのか、改めてきちんと見直す時間を作ってみて。さらにお金を貯めたり、殖やしたりするアイデアが湧きそうです。
ラッキーアイテム：ミルクチョコレート
ラッキーカラー：ライトブルー