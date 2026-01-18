高ぶる気持ちを抑えるボディロール

アストン マーティン V8ヴァンテージのボディは大きいが、Xパックでも驚くほど運転しやすい。ミシュラン・タイヤが路面を掴み、ドディオン式サスペンションが生むトラクションは素晴らしい。座面は高めで視界が広く、前後左右にフェンダーの峰が見える。

【画像】アストン マーティン ＆ フォード 「Xパック」な2台 現行のヴァンテージとカプリも 全123枚

カーブへ飛び込むと、想像以上にボディロールが大きい。高ぶる気持ちを抑えるのに、効果的といえる。1速が斜め上に位置するドッグレッグ・パターン5速MTは、シフトレバーのストロークが長く、重厚なマシンを運転している感覚を強める。



アストン マーティン V8ヴァンテージ Xパック（1986〜1989年／英国仕様） ジェイソン・フォン（Jayson Fong）

ステアリングホイールは、ナルディ社製のウッドリム。5速MTやリアデフのノイズが、薄っすら耳へ届く。エンジン音も小さい。防音材だけでなく、肉厚なレザーやウッドの内装がボリュームを抑えている。天井の内張りも、上等なハンドメイドだ。

580Xユニットはストロークが長く、低域の唸りが心地良い。引っ張るほど獰猛さが表出し、積極性へたじろぐ。ブレーキペダルへ力を込めれば、2t近い巨体の勢いは殺せる。

エセックス・ユニット特有の重低音

カプリ 3.0S Xパックは、V8ヴァンテージと比較すれば親しみやすい。ステアリングホイールはレザー巻きで、ウッドリムより握りやすい。レカロシートは座面が低く、大きく膨らんだボディのサイズ感は掴みにくいけれど。

キャビンはタイト。ブラウンのシート中央を飾るオレンジのチェック柄が、1980年代風。オーナーのジョン・ファウル氏は、この配色が唯一の設定だったと説明する。



フォード・カプリ 3.0S Xパック（Mk3／1977〜1980年／英国仕様） ジェイソン・フォン（Jayson Fong）

フェンダーパネルは後付けのFRP製だが、感心するほど波打ちがない。通常のラリースポーツ・ディーラーでは、ベースのフェンダーを大胆に切断していた。だがファウルの例では、オプションワン社の腕利き技術者によって丁寧に接着・塗装されている。

V8ヴァンテージ Xパックと同様に、冷間時でも始動性は良好。マフラーはジャンスピード社製で、エセックス・ユニット特有の重低音が周囲を満たす。ただし、このクルマにはチューナーのリックウッド社が組み上げた、3.4Lユニットが載っているが。

V8ヴァンテージ以上に鋭い回頭性

オリジナルの177ps以上出ているらしく、回転は極めて滑らか。110km/hの巡航を、3000rpmほどでこなせる。レブリミットは5500rpm。他方、トランスミッションはアップグレードされず4速マニュアルのまま。クロスレシオで、正確にギアを選べる。

パワーステアリングは標準装備で、回頭性はV8ヴァンテージ以上に鋭い。ボディロールも少なく、意欲的にカーブを巡れる。より少ない腕力で、軽快に駆け抜けられる。



フォード・カプリ 3.0S Xパック（Mk3／1977〜1980年／英国仕様） ジェイソン・フォン（Jayson Fong）

最高出力はV8ヴァンテージ Xパックより200psほど劣っても、車重は500kg以上軽い。パワーの差から想像するほど、パフォーマンスの差は小さい。乗り心地は滑らかといえないが、コーナリングスピードは劣らない。

ブレーキペダルは踏み心地が頼もしく、前のベンチレーテッドディスクが必要なだけ速度を落としてくれる。軽い踏力でも僅かに生じるジャダーは、カプリ特有の癖。AP社製のアイテムで、強化しても良いだろう。

往年の英国製FRスポーツを象徴する2台

果たして、読者はV8ヴァンテージとカプリ 3.0S、どちらのXパックを選びたいと思うだろうか。往年の、英国製FRスポーツを象徴する2台だ。後者の取引価格は、前者のおよそ6分の1。それでいて、走行性能では肩を並べ、維持費は遥かに低いはず。

アストン マーティンのクラシックは、一時的に価値が伸び悩んでいたが、近年は上昇傾向。特別なフォードに対する注目度は、依然として高いままといえる。



フォード・カプリ 3.0S Xパック（Mk3／1977〜1980年／英国仕様） ジェイソン・フォン（Jayson Fong）

とはいえ、バーバリーとプライマークの洋服を比べるようなものかもしれない。アストン マーティンは、往年の趣きを堪能しながら、圧倒されるような走りを楽しめる。フォードは、アグレッシブな見た目へ期待する通り、カジュアルに親しめる。

1970年から1980年代の2台には、輝かしい魅力に溢れている。フォードがその後、アストン マーティンを買収するに至ったというのは、皮肉的な歴史かもしれないが。

協力：ディラン・マイルズ氏、ピアース・ファームショップ＆カフェ

アストンとフォード 「Xパック」な2台のスペック アストン マーティン V8ヴァンテージ Xパック（1986〜1989年／英国仕様）

英国価格：8万7000ポンド（新車時）／35万ポンド（約7280万円）以下（現在）

生産数：137台

全長：4667mm

全幅：1890mm

全高：1327mm

最高速度：276km/h

0-97km/h加速：5.2秒

燃費：4.7km/L

CO2排出量：−g/km

車両重量：1820kg

パワートレイン：V型8気筒5340cc 自然吸気 DOHC

使用燃料：ガソリン

最高出力：405-438ps/6200-6250rpm

最大トルク：53.8-54.5kg-m/5000-5100rpm

ギアボックス：5速マニュアル／後輪駆動

フォード・カプリ 3.0S Xパック（Mk3／1977〜1980年／英国仕様）

英国価格：5250ポンド（ベース車両／新車時）／6万ポンド（約1248万円）以下（現在）

生産数：約100台

全長：4439mm

全幅：1854mm

全高：1323mm

最高速度：212km/h

0-97km/h加速：7.4秒

燃費：7.8km/L

CO2排出量：−g/km

車両重量：1202kg

パワートレイン：V型6気筒2994-3094cc 自然吸気 OHV

使用燃料：ガソリン

最高出力：177ps/5000rpm

最大トルク：26.7kg-m/4000rpm

ギアボックス：4速マニュアル／後輪駆動



レッドのアストン マーティン V8ヴァンテージ Xパックと、ダーク・ブルーのフォード・カプリ 3.0S Xパック ジェイソン・フォン（Jayson Fong）