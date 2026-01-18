英国製FRスポーツの象徴 V8ヴァンテージ＆カプリ 3.0S 「Xパック」な2台（2） バーバリーとプライマークの違い
高ぶる気持ちを抑えるボディロール
アストン マーティン V8ヴァンテージのボディは大きいが、Xパックでも驚くほど運転しやすい。ミシュラン・タイヤが路面を掴み、ドディオン式サスペンションが生むトラクションは素晴らしい。座面は高めで視界が広く、前後左右にフェンダーの峰が見える。
カーブへ飛び込むと、想像以上にボディロールが大きい。高ぶる気持ちを抑えるのに、効果的といえる。1速が斜め上に位置するドッグレッグ・パターン5速MTは、シフトレバーのストロークが長く、重厚なマシンを運転している感覚を強める。
アストン マーティン V8ヴァンテージ Xパック（1986〜1989年／英国仕様） ジェイソン・フォン（Jayson Fong）
ステアリングホイールは、ナルディ社製のウッドリム。5速MTやリアデフのノイズが、薄っすら耳へ届く。エンジン音も小さい。防音材だけでなく、肉厚なレザーやウッドの内装がボリュームを抑えている。天井の内張りも、上等なハンドメイドだ。
580Xユニットはストロークが長く、低域の唸りが心地良い。引っ張るほど獰猛さが表出し、積極性へたじろぐ。ブレーキペダルへ力を込めれば、2t近い巨体の勢いは殺せる。
エセックス・ユニット特有の重低音
カプリ 3.0S Xパックは、V8ヴァンテージと比較すれば親しみやすい。ステアリングホイールはレザー巻きで、ウッドリムより握りやすい。レカロシートは座面が低く、大きく膨らんだボディのサイズ感は掴みにくいけれど。
キャビンはタイト。ブラウンのシート中央を飾るオレンジのチェック柄が、1980年代風。オーナーのジョン・ファウル氏は、この配色が唯一の設定だったと説明する。
フォード・カプリ 3.0S Xパック（Mk3／1977〜1980年／英国仕様） ジェイソン・フォン（Jayson Fong）
フェンダーパネルは後付けのFRP製だが、感心するほど波打ちがない。通常のラリースポーツ・ディーラーでは、ベースのフェンダーを大胆に切断していた。だがファウルの例では、オプションワン社の腕利き技術者によって丁寧に接着・塗装されている。
V8ヴァンテージ Xパックと同様に、冷間時でも始動性は良好。マフラーはジャンスピード社製で、エセックス・ユニット特有の重低音が周囲を満たす。ただし、このクルマにはチューナーのリックウッド社が組み上げた、3.4Lユニットが載っているが。
V8ヴァンテージ以上に鋭い回頭性
オリジナルの177ps以上出ているらしく、回転は極めて滑らか。110km/hの巡航を、3000rpmほどでこなせる。レブリミットは5500rpm。他方、トランスミッションはアップグレードされず4速マニュアルのまま。クロスレシオで、正確にギアを選べる。
パワーステアリングは標準装備で、回頭性はV8ヴァンテージ以上に鋭い。ボディロールも少なく、意欲的にカーブを巡れる。より少ない腕力で、軽快に駆け抜けられる。
フォード・カプリ 3.0S Xパック（Mk3／1977〜1980年／英国仕様） ジェイソン・フォン（Jayson Fong）
最高出力はV8ヴァンテージ Xパックより200psほど劣っても、車重は500kg以上軽い。パワーの差から想像するほど、パフォーマンスの差は小さい。乗り心地は滑らかといえないが、コーナリングスピードは劣らない。
ブレーキペダルは踏み心地が頼もしく、前のベンチレーテッドディスクが必要なだけ速度を落としてくれる。軽い踏力でも僅かに生じるジャダーは、カプリ特有の癖。AP社製のアイテムで、強化しても良いだろう。
往年の英国製FRスポーツを象徴する2台
果たして、読者はV8ヴァンテージとカプリ 3.0S、どちらのXパックを選びたいと思うだろうか。往年の、英国製FRスポーツを象徴する2台だ。後者の取引価格は、前者のおよそ6分の1。それでいて、走行性能では肩を並べ、維持費は遥かに低いはず。
アストン マーティンのクラシックは、一時的に価値が伸び悩んでいたが、近年は上昇傾向。特別なフォードに対する注目度は、依然として高いままといえる。
フォード・カプリ 3.0S Xパック（Mk3／1977〜1980年／英国仕様） ジェイソン・フォン（Jayson Fong）
とはいえ、バーバリーとプライマークの洋服を比べるようなものかもしれない。アストン マーティンは、往年の趣きを堪能しながら、圧倒されるような走りを楽しめる。フォードは、アグレッシブな見た目へ期待する通り、カジュアルに親しめる。
1970年から1980年代の2台には、輝かしい魅力に溢れている。フォードがその後、アストン マーティンを買収するに至ったというのは、皮肉的な歴史かもしれないが。
協力：ディラン・マイルズ氏、ピアース・ファームショップ＆カフェ
アストンとフォード 「Xパック」な2台のスペック
アストン マーティン V8ヴァンテージ Xパック（1986〜1989年／英国仕様）
英国価格：8万7000ポンド（新車時）／35万ポンド（約7280万円）以下（現在）
生産数：137台
全長：4667mm
全幅：1890mm
全高：1327mm
最高速度：276km/h
0-97km/h加速：5.2秒
燃費：4.7km/L
CO2排出量：−g/km
車両重量：1820kg
パワートレイン：V型8気筒5340cc 自然吸気 DOHC
使用燃料：ガソリン
最高出力：405-438ps/6200-6250rpm
最大トルク：53.8-54.5kg-m/5000-5100rpm
ギアボックス：5速マニュアル／後輪駆動
フォード・カプリ 3.0S Xパック（Mk3／1977〜1980年／英国仕様）
英国価格：5250ポンド（ベース車両／新車時）／6万ポンド（約1248万円）以下（現在）
生産数：約100台
全長：4439mm
全幅：1854mm
全高：1323mm
最高速度：212km/h
0-97km/h加速：7.4秒
燃費：7.8km/L
CO2排出量：−g/km
車両重量：1202kg
パワートレイン：V型6気筒2994-3094cc 自然吸気 OHV
使用燃料：ガソリン
最高出力：177ps/5000rpm
最大トルク：26.7kg-m/4000rpm
ギアボックス：4速マニュアル／後輪駆動
レッドのアストン マーティン V8ヴァンテージ Xパックと、ダーク・ブルーのフォード・カプリ 3.0S Xパック ジェイソン・フォン（Jayson Fong）