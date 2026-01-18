響きへ圧倒されるV8「580X」ユニット

英国に住む古くからのアストン マーティン・マニアは、432という数字を特別視する。1986年から3年ほど製造されたV型8気筒エンジン、「580X」ユニットの最高出力が432bhp（438ps）だったから。実際は、400psを少し超える程度だったようだが。

【画像】アストン マーティン ＆ フォード 「Xパック」な2台 現行のヴァンテージとカプリも 全124枚

数10psの違いは、さほど重要ではない。肝心なのは最大トルクだろう。600psを誇るV12エンジンでも、トルクが細ければ勢いを感じにくい。公道の環境では、1t当たり200psほどのFRなら、50.0kg-m前後のトルクが威力を発揮する。



レッドのアストン マーティン V8ヴァンテージ Xパックと、ダーク・ブルーのフォード・カプリ 3.0S Xパック ジェイソン・フォン（Jayson Fong）

4枚のキャブレター・フラップを開けば、ノーズを軽く持ち上げながら突進を始める、アストン マーティン V8ヴァンテージ Xパック。3500rpmを過ぎるとパワーが増大し、とめどない加速へ身を置ける。0-97km/h加速5.2秒以上の鋭さだ。

フロントに載るDOHCのV8エンジンは、技術者のタデック・マレック氏が設計し、グレートブリテン島中部、ニューポート・パグネルの工場で手組みされている。この名機は、2000年まで提供が続いた。ボンネットを持ち上げると、その響きへ圧倒される。

塞がれたグリルにダックテールスポイラー

1986年にV8ヴァンテージは燃料インジェクション化されるが、Xパックに組まれたのは4基のウェーバー・キャブレター。専用シリンダーヘッドとハイカム、軽量ピストンも採用され、400ps以上の最高出力が引き出された。

リリース後にも改良が重ねられ、吸排気の見直しなどで最終的には438psを獲得。1989年には排気量が6.3Lへ拡大され、456psまで引き上げられている。



アストン マーティン V8ヴァンテージ Xパック（1986〜1989年／英国仕様） ジェイソン・フォン（Jayson Fong）

Xパックでは、塞がれたフロントグリルにダックテールスポイラー、ワイドフェンダーで見た目も差別化。ホイールは16インチのロナール社製で、タイヤは幅が255ある。

ドラマチックでエレガントな容姿をまとった、シリーズ2と呼ばれるV8ヴァンテージは304台がラインオフしたが、英国で8万9000ポンドしたXパック仕様は131台が売れている。ちなみに、その頃のチャールズ皇太子は、標準仕様の1台を注文したとか。

幅広い内容で強化されたフォードのXパック

他方、英国には別の「Xパック」が先に存在した。1970年代末のフォードは、パフォーマンス拡大プログラムを特定のラリースポーツ（RS）・ディーラーで提供。主に対象となったのがカプリとエスコートで、そこから誕生したのがカプリ 3.0S Xパックだ。

その内容は、パワーアップにブレーキの強化、ホイールとフェンダーの拡幅、専用インテリアまで幅広いものだった。フル装備でオプションを指定した人は限られたが、今回ご登場願ったジョン・ファウル氏の愛車は、ほぼそれに該当する。



フォード・カプリ 3.0S Xパック（Mk3／1977〜1980年／英国仕様） ジェイソン・フォン（Jayson Fong）

エンジンは3.1L V6で、大径バルブが組まれた3基のウェバーキャブレターが載る。ダンパーはビルシュタイン社製で、ブレーキは前にベンチレーテッドディスクが奢られ、ステアリングホイールはRS仕様。唯一、シビエ社製スポットライトだけ選ばれていない。

ホイールは7.5Jの13インチで、タイヤは幅205のピレリが標準だった。かくして、カプリ 3.0S Xパックの0-97km/h加速は7.4秒。最高速度は209km/hに届いた。

1968年の発売を気付かせるダッシュボード

英国価格は、ベースのカプリ 3.0Sが5250ポンドで、フル装備なら4500ポンド増し。1977年から1980年に、約100台が提供されたと考えられている。ドライバーが着飾れる、スポーツウェアも設定されていた。

その後、カプリ 2.8iへ交代。インジェクション化されたV6エンジンは更に強力になり、サスペンションやブレーキも改良を受けている。リミテッドスリップ・デフも組まれた。



アストン マーティン V8ヴァンテージ Xパック（1986〜1989年／英国仕様） ジェイソン・フォン（Jayson Fong）

どちらのXパックも、超が付くほど希少なことは間違いない。台数はカプリの方が少ないが、ハンドビルドのアルミニウム製ボディをまとうV8ヴァンテージの取引価格は、状態が良ければ35万ポンド（約7280万円）へ近年は迫る。

そんな事実へ臆せず、アストン マーティンのドアを開く。大きなトランスミッション・トンネルの横に、サイドブレーキ。ダッシュボード中央に、時計とパワーウインドウのスイッチ。オリジナルのヴァンテージが、1968年の発売だと気付かせるレイアウトだ。

この続きは、「Xパック」な2台（2）にて。