◇WTTスターコンテンダー ドーハ(13日〜18日、カタール)

女子シングルスの準決勝が18日に行われ、世界ランキング29位の佐藤瞳選手は格上の同20位アドリアナ・ディアス選手(プエルトリコ)に3対0でストレート勝ち。「WTTスターコンテンダー」初優勝に王手をかけました。

現在28歳の佐藤選手は、相手の攻撃的なショットを下回転をかけて返球するなど、守備的な戦型で相手のミスを誘う「カットマン」のプレースタイルで戦っています。

この試合でも初対戦のディアス選手の球筋を見極め、粘り強く返球。甘く返ってきたところで攻めに転じてポイントを奪うなど相手を翻弄し、先に2ゲームを奪いました。ディアス選手もカットマンに慣れないためかイラ立ちを見せるなか、最終第3ゲームでも主導権を握り、わずか29分で格上にストレートで勝利をおさめました。

決勝の相手は、同5位の朱雨玲選手(マカオ)または同14位の大藤沙月選手と、いずれも格上。頂点を目指す戦いでも下克上を見せ、優勝となるか注目です。

＜女子シングルス 準決勝＞佐藤瞳 3-0 アドリアナ・ディアス(11-8/11-5/11-5)