¡ÖµÈÅÄµ±À±¤òÄ¶¤½¤¦¡×°¡Âç¡¦ÀµÂ¼¸ø¹°´ÆÆÄ¤¬Äï¤Î¶âÂÇÀ¡¦µÈÅÄÂçµ±¤Î°éÀ®¤Ë¼«¿®¡ÖËÍ¤Î°ÕÃÏ¡×
¡¡ÅìÅÔÂç³ØÌîµå¥ê¡¼¥°1Éô¤Î°¡Âç¤Ï18Æü¡¢ÅìµþÅÔÀ¾Â¿Ëà·´Æü¤Î½ÐÄ®¤Ë¤¢¤ëÈ¬È¨¿À¼Ò¤ÇÉ¬¾¡µ§´ê¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀÄ³ØÂç¤Î¥ê¡¼¥°6Ï¢ÇÆ¤òµö¤·¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤ËÀµÂ¼¸ø¹°´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¾¡¤¿¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡£ÀÄ³ØÂç¤ÏÃæÀ¾·¯¤¬È´¤±¤Æ¤«¤Ê¤êÂç¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÀÄ³ØÂç¤ò¤ä¤Ã¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤·¤«¹Í¤¨¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÆ®»Ö¤òÇ³¤ä¤·¤¿¡£
¡¡ºò½©¤ÎÂç³ØÆüËÜÂåÉ½¸õÊä¤Î¶¯²½¹ç½É¡Ê¾¾»³¡Ë¤Ë¾·½¸¤µ¤ì¤¿º£½©¥É¥é¥Õ¥È¸õÊä¤Î»³Î¤ÊõÆâÌî¼ê¡Ê3Ç¯¡Ë¡¢Á°ÅèÍõÊá¼ê¡Ê3Ç¯¡Ë¤é·Ð¸³¤È¼ÂÎÏ¤òÈ÷¤¨¤¿ºÇ¾åµéÀ¸¤Ë´üÂÔ¤¬·ü¤«¤ë¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¿·ÆþÀ¸¤â°ïºà¤¾¤í¤¤¡£¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¦µÈÅÄ¤ÎÄï¤Ç¤¢¤ë¶âÂÇÀ¡Ê½©ÅÄ¡Ë¤Î±¦ÏÓ¡¦µÈÅÄÂçµ±¡¢²£ÉÍ¡Ê¿ÀÆàÀî¡Ë¤Î¶ð¶¶Í¥¼ùÊá¼ê¡¢·òÂç¹âºê¡Ê·²ÇÏ¡Ë¤Î¾®ËÙ¹°À²Êá¼ê¤é¹Ã»Ò±à¤ò·Ð¸³¤·¤¿´üÂÔ¤ÎÀ±¤¬¤³¤Î½Õ¤«¤é¥Á¡¼¥à¤Ë²Ã¤ï¤ë¡£
¡½¡½¶âÂÇÀ¡¦µÈÅÄ¤Ø¤Î´üÂÔ¤Ï¡£
¡¡¡Ö2Ç¯¤Î»þ¤«¤é¸«¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤À¤ó¤À¤óÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¡È³Í¤ë¡É¤È¡£1²ó¤³¤³¤ËÎý½¬¤ËÍè¤¿»þ¤Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤ò²þÂ¤¤·¤Æ¡¢º£¤½¤ì¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¶âÂÇÀ»þÂå¤Ë»ØÆ³¤·¤¿¡Ëµ±À±¤ÏËÍ¤«¤éÆ¨¤²¤¿¡ÊÆüËÜ¥Ï¥à¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¡Ë¤Î¤Ç¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡£¥¦¥Á¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤ëÂçµ±¤ò°é¤Æ¤Æ¥¢¥¤¥Ä¤òÄ¶¤½¤¦¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ÏËÍ¤Î°ÕÃÏ¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡£º£ËÍ¤¬»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥©¡¼¥à¤òÅÁ¤¨¤¿¤Î¤Ç³ÎÎ©¤·¤Æ¤¤¤±¤ÐÎÉ¤¯¤Ê¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°¡Âç¤Ç¥¨¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤À¤±¤Ç¤¹¡×
¡½¡½¹Ã»Ò±à¤Çµ±¤«¤·¤¤¼ÂÀÓ¤Î¤¢¤ë¶ð¶¶¡¢¾®ËÙ¤ÎÊá¼êÎ¾¼è¤ê¤Ï¹ë²Ú¡£
¡¡¡ÖÀ¼¤ò¤«¤±¤¿¤é2¿Í¤È¤âÍè¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Èà¤é¤¬½çÄ´¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¡¢Î¾Êý¤ò¤¦¤Þ¤¤¤³¤È»È¤Ã¤Æ¿¤Ð¤·¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡¡