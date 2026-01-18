【ワシントン＝向井ゆう子、ブリュッセル＝上杉洋司】米国のトランプ大統領は１７日、米国によるデンマーク自治領グリーンランドの領有を巡り、反対する欧州８か国からの輸入品に、２月１日から１０％の追加関税を課すと発表した。

６月１日には２５％に引き上げ、グリーンランドの「完全かつ全面的な買収に関する合意が成立するまで」関税をかけ続けるとしている。

自身のＳＮＳで発表した。８か国は、デンマークのほか、ノルウェー、スウェーデン、フランス、ドイツ、英国、オランダ、フィンランド。これに先立ち、欧州各国はデンマークの要請に基づき、グリーンランドに小規模の軍部隊を派遣していた。米国には欧州に圧力をかけ、譲歩を引き出す狙いがあるとみられる。

追加関税は、これまでの関税率に上乗せされるとみられるが、詳細は不明だ。トランプ氏はＳＮＳで「中国とロシアはグリーンランドを狙っており、デンマークにはどうすることもできない」と主張。買収は「世界平和と安全を守るため、強力な措置が不可欠だ」とし、安全保障上の必要な措置だと強調した。

欧州は強く反発しており、関税が発動されれば、欧米間の報復合戦に発展する可能性がある。欧州連合（ＥＵ）の執行機関・欧州委員会のウルズラ・フォンデアライエン委員長は１７日、声明で「米欧関係を弱体化させ、危険な負の連鎖につながる恐れがある」と警告し、欧州側が対抗措置を講じる構えを示唆した。マクロン仏大統領も同日、Ｘ（旧ツイッター）に「関税による脅しは受け入れがたい。欧州は団結し、協調した形で対応する」と投稿し、報復関税措置も辞さない考えを示した。

ロイター通信によると、ＥＵは１８日、加盟２７か国の大使級による緊急会合をブリュッセルで開く方針だ。

対象となった８か国は、北大西洋条約機構（ＮＡＴＯ）の加盟国でもある。米欧関係の悪化は避けられない情勢で、安全保障に影響が広がる恐れもある。

トランプ氏が昨年打ち出した相互関税を巡っては、米連邦最高裁判所で合法性を争う訴訟が続いている。