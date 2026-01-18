Photo: 山田洋路

「遊びを作品に変える」というコピーがしっくりくる木製クラフトキット「JOINCLIPS（ジョインクリップス）」。15種類の専用クリップと、黄金比にこだわった木板を組み合わせるだけで、多彩な立体造形に挑戦できます。

なぜ海外の教育現場でも注目されているのか、実際に手を動かしてみてわかった、自由度と達成感の秘密をお伝えしていきます。

期待を高める洗練されたデザイン

Photo: 山田洋路

パッケージを開けると、目に飛び込んでくるのは整然と並んだ緑色のクリップと、木の温もりを感じる板材です。

15種類というクリップの多さに「迷うかも？」とも思いましたが、PRO版などに付属する木製収納BOXの蓋には、クリアプレートに各形状が示されています。そのため、次に使いたいパーツを迷わず選ぶことができました。

不安定な構造も「きっちり」決まる

Photo: 山田洋路

クリップが想像以上にしっかりと板をホールドしてくれるため、積み木では難しい、横に長く伸びる構造や斜めの角度もピタッと止まります。

「崩れるかも」という不安を感じずに、自分の思い描いた模型を自由に形にできる体験は、この製品ならではの特長です。

4歳児でもOK！ やさしい操作性

Photo: 山田洋路

これほど固定力が高いと「はめるのが硬いのでは？」と考えるかもしれませんが、実際にはほとんど力がいりませんでした。

指先で軽く押し込むだけでスムーズに固定できるため、対象年齢である4歳のお子様でも十分に自力で取り組めそう。組み立てやすさが、子どもが遊びに没頭しやすい環境作りをサポートしてくれるのかもしれません。

シンプルでわかりやすい「画像マニュアル」の秀逸さ

Photo: 山田洋路

付属のマニュアルを見ながら、1つ作品をつくってみました。解説文はなく、数段階の画像のみで構成されたシンプルな内容ですが、これが非常にわかりやすい。

形を見ただけで構造が想像できるため、文字を読むのが煩わしいと感じる方や、直感的に手を動かしたい方にも最適です。苦労することなく、それでいて完成度の高い作品を組み上げることができました。

大人も没頭。1時間を忘れさせる「没入体験」

Photo: 山田洋路

複雑な構造を考え、クリップを組み合わせていく過程は、まさに大人のマインドフルネス。手を動かすことに没頭し、気づけば1時間以上が経過していたほどです。木製ならではの質感から、完成した作品を飾って満足感を得られるメリットも体感できました。

今回試してみて、「JOINCLIPS」は、4歳の子どもでも扱えるやさしさと、大人のこだわりに応える奥深さを両立した木製クラフトキットだと納得。思い付きが立体として残るのは、純粋に気持ちが良い体験です。

「JOINCLIPS」は現在、machi-yaにて先行販売プロジェクトが開催されており、最大25％OFFで手に入る機会です。お子さんの知育玩具として、あるいはご自身のホビーとして、気になる方はチェックしてみる価値があるんじゃないでしょうか。

Photo: 山田洋路

