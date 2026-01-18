¡Ö#º´Æ£¤á¤°¤ß #¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×ºòÇ¯»öÌ³½êÂà½ê¡¦41ºÐ¸µ½÷Í¥¤Îà¸«Ç¼¤á¥·¥ç¥Ã¥Èá¤ò»¨»ï¥Ø¥¢¥áÃ´Åö¼Ô¤¬¥¿¥°ÉÕÅê¹Æ¡Äà¸½Ìò»Ñá¤Ë¡Ö¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¤Ê¡×¤ÎÀ¼
¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥á¥¤¥¯¤Ç
¡¡ºòÇ¯9·î¤Ë½êÂ°»öÌ³½ê¤òÂà½ê¤·¤¿¸µ½÷Í¥¡¦º´Æ£¤á¤°¤ß¤µ¤ó(41)¤Î¥â¥Ç¥ë»Ñ¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÏÃÂê¤Î°ìËç¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÈþÍÆ»¨»ï¡ÖÈþST¡×(¸÷Ê¸¼Ò)¤Ç¥Ø¥¢¡¦¥á¥¤¥¯¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¥Ø¥¢¡¦¥á¥¤¥¯¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎÀéµÈÎÉ·Ã»Ò¤µ¤ó¡£
¡¡¡Ö#º´Æ£¤á¤°¤ß #¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹ #¥Ø¥¢¡¼¥á¥¤¥¯ #ÀéµÈÎÉ·Ã»Ò¡×¤È¥¿¥°ÉÕ¤±¤·¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¥â¥Ç¥ë¤Îº´Æ£¤µ¤ó¤ÏÇö¤Å¤¤Ê¤¬¤é¼«Á³¤Ê¥Ä¥ä¤¬½Ð¤¿¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥á¥¤¥¯¤Ç»ëÀþ¤òÁ÷¤ë»Ñ¤¬¤¦¤Ä¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡SNS¾å¤Ç¤Ï¡Öº´Æ£¤á¤°¤ß¤µ¤óÈþST¤Ç¤è¤¯¤ª¸«¤«¤±¤·¤Æ¤¿¡£åºÎï¡×¡Öº´Æ£¤á¤°¤ß¤µ¤ó¡¢ÈþST¤Ë½Ð¤Æ¤Æ¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¤Ê¤¡¡Ä¡×¡Ö¸«Ç¼¤á¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¡¡º´Æ£¤µ¤ó¤Ï2001Ç¯10·îÊüÁ÷¤Î¥É¥é¥Þ¡Ö3Ç¯BÁÈ¶âÈ¬ÀèÀ¸¡×¤Ç½÷Í¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£NHKÄ«¤ÎÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Á¤ê¤È¤Æ¤Á¤ó¡×(07Ç¯)¤Ç¤Ï½à¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦ÏÂÅÄÀ¶³¤¤ò±é¤¸¡¢¶áÇ¯¤Ï»¨»ï¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¡£ºòÇ¯9·î30Æü¤Ë13ºÐ¤«¤é½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿»öÌ³½ê¤òÂà½ê¤·¤¿¡£