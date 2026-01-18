フジテレビ「ジャンクSPORTS」（土曜後5・00）が17日に放送され、現役時代に中日と阪神でプレーし、メジャーリーグでも活躍した福留孝介氏（48）がゲスト出演。MLBのカブス時代に遭った不可解なファンの対応を明かして笑いを誘った。

この日は「プロ野球開幕SP どこよりも早い順位予想」がテーマ。2025年シーズンの順位に合わせて阪神OBの鳥谷敬氏（44）、DeNA（在籍当時は横浜）OBの谷繁元信氏（55）、巨人OBの岡崎郁氏（64）、中日OBの福留氏、広島OBの西山秀二氏（58）、ヤクルトOBの五十嵐亮太氏（46）が順番（Aクラスが前列、Bクラスが後列）に並び、2025年11月10日収録ながら2026年の順位予想をするという無謀な“超難題”に挑んだ。

そのなかで、進行役の佐久間みなみアナウンサー（28）から「福留さんはメジャーの開幕戦で不可解なことがあったそうですが…」と振られた。

「そうなんです。僕がメジャー移籍して最初の開幕戦。僕、9回に同点の3ランを打ってるんですね」と中日からカブスに移籍した2008年の開幕戦について触れた。

新加入の日本人選手が開幕戦でいきなり同点3ラン。しかも9回。これは大盛り上がり！！！

だが…。

「スタンドをパッと見ると、ファンの人たちがボードを持って…。それが日本語で『偶然だぞ』って…」

番組で紹介された当時の写真でも確かにファンが手にしているボードは「FUKUDOME」のほかに「偶然だぞ」「偶然だぞ」「偶然だぞ」…ばかり。

番組MCを務めるお笑いコンビ「ダウンタウン」の浜田雅功（62）は「ホンマや！」と声を出し、鳥谷氏は「しかも結構な人数持ってる…」とツッコミを入れた。

これに福留氏は「そうそうそう！」とし、「この年のカブスのチームのスローガンが『It's gonna happen』っていって『何かが起きるぞ』っていうスローガンだったんです」とまずは説明。

「それをパソコンで…今みたいにちゃんとこう…できてなくて。パソコンで翻訳すると『偶然だぞ』が一番トップに来てたんです。で、それを（カブスファンの）みんな正解だと思って。僕ホームラン打って…ホームラン打って“うわぁ〜！！！”って盛り上がってるのにみんな『偶然だぞ』って。なんなんだろうと思って…」と苦笑いだった。