◇第37回選抜女子駅伝北九州大会（2026年1月18日 北九州市小倉城歴史の道コース発着（高校6区間、一般5区間 27・2キロ））

高校と実業団などの一般の部が同じ舞台を走る「選抜女子駅伝北九州大会」が18日、北九州市小倉城歴史の道コース発着で行われた。大阪薫英女学院が大会新記録の1時間27分13秒で一般の部を抑えて8年ぶり4度目の優勝を果たした。

大阪薫英女学院は3区の薮谷柚芽（3年）が流れをつくった。

「3年間やってきたことを出そうと思いました」

奈良であった近畿高校駅伝以来の駅伝。全体の4番目でたすきを受けると、得意とする上り坂で加速。「めっちゃ足が動いて上りを忘れているぐらいでした」と照れ笑い。1キロ過ぎで全体のトップに浮上。12分35秒で区間タイの力走でたすき渡し。高校ラストレースを笑顔で締めた。

全国高校駅伝は3年間走ることはできなかった。左足のケガなど故障にも泣いた。それでもエアロバイクや水泳などを取り入れトレーニングを重ねてきたことが報われた。「都大路を走れていない後輩もたくさんいるので。みんなの自信にしてもらえたらうれしいです」と晴れやかなな表情だった。