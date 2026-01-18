６年ぶりとなる天皇陛下国技館行幸（天覧相撲）が１８日、東京・両国国技館で行われ、天皇、皇后両陛下と長女・愛子さまが貴賓席から幕内の取組を観覧された。

１６時３０分過ぎに国技館に到着され、１７時過ぎの館内アナウンスでは歓迎の拍手が起こった。後半の１０番、玉鷲−藤ノ川戦からご観覧された。

鮮やかな振り袖姿で来館された愛子さまは、幼少時から相撲ファン。初めて大相撲を観戦されたのは４歳だった２００６年９月の秋場所初日。２度目は０７年秋場所１４日目で、３度目は２０年初場所の１４日目で今回で６年ぶり４度目となった。

天覧相撲は２０２０年初場所１４日目以来で、令和では２度目。国技館は朝から入場時に手荷物検査が実施され、館内外に多数の警察官が配置されるなど、厳戒態勢が取られた。

◇天覧相撲 明治天皇の１８６８年４月、大阪・坐摩神社での京都相撲が最初とされる。国民とともに本場所土俵を観戦されるようになったのは、昭和天皇の１９５５年夏場所から。名勝負は７５年の夏場所８日目に東小結・麒麟児と西前頭筆頭・富士桜の一番では土俵中央で合計１００発超の突っ張り合い。昭和天皇は計４０回観戦された。平成では９０年夏から１９年初まで計２３回。令和では２回目で、前回は２０年初場所の１４日目だった。