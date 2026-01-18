◆大相撲初場所８日目（１８日・両国国技館）

両国国技館に「両陛下ご入場」のアナウンスがあり、６年ぶりとなる天皇陛下国技館行幸（天覧相撲）が行われた、天皇、皇后両陛下と長女・愛子さまは貴賓席から幕内の取組を観戦された。

午後４時半過ぎに来館され、１７時過ぎに貴賓席に座られた。後半の１０番、玉鷲ー藤ノ川戦からご観戦され、日本相撲協会の八角理事長の説明をお聞きになるなどして、初場所の大相撲を楽しまれた。

天覧相撲は２０２０年初場所１４日目以来で、令和では２度目。国技館は朝から入場時に手荷物検査が実施され、館内外に多数の警察官が配置されるなど、厳戒態勢が取られた。

また関係者に配られる大入り袋には赤文字「行幸啓記念」が入った。行幸啓（ぎょうこうけい）とは、天皇、皇后両陛下がご一緒にお出ましになることを指す言葉。

◇天覧相撲 明治天皇の１８６８年４月、大阪・坐摩神社での京都相撲が最初とされる。国民とともに本場所土俵を観戦されるようになったのは、昭和天皇の１９５５年夏場所から。名勝負は７５年の夏場所８日目に東小結・麒麟児と西前頭筆頭・富士桜の一番では土俵中央で合計１００発超の突っ張り合い。昭和天皇は計４０回観戦された。平成では９０年夏から１９年初まで計２３回。令和では２回目で、前回は２０年初場所の１４日目だった。