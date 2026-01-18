¡Úµð¿Í¡Û¿·²ÃÆþ¡¦Â§ËÜ³èÌö¤Î¥«¥®¤Ï¡ÖÃ¥»°¿¶¡×¡¡¹â¶¶Í³¿¤¬¡È¥»¤Î¥¨¡¼¥¹¡É¤ËÎã¤¨¤Æ´üÂÔ¡Ö¥¥ì¤Î¤¤¤¤¿¿¤Ã¤¹¤°¤¬Åê¤²¤é¤ì¤ì¤Ð¡Ä¡×
³¤³°FA¤Ç16Æü¤Ëµð¿ÍÆþ¤ê¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¸µ³ÚÅ·¤ÎÂ§ËÜ¹·ÂçÅê¼ê¡£ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡ÖGoing! Sports&News¡×¤Ç¤Ï¡¢¸µµð¿Í´ÆÆÄ¤Î¹â¶¶Í³¿¤µ¤ó¤¬Â§ËÜÅê¼ê¤Î¿·Å·ÃÏ¤Ç¤Î³èÌö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¹â¶¶¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤³¤³2Ç¯¤ÏÍÞ¤¨¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢Åê¤²¤¿¥¤¥Ë¥ó¥°¿ô¤è¤ê¤âÃ¥»°¿¶¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È¾¯¤Ê¤¤¡£¤â¤È¤â¤È»°¿¶¤¬Ã¥¤¨¤ë¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¸º¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤ÈÂ§ËÜÅê¼ê¤ÎÅêµå¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÊÑ²½¤Ë¿¨¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Â§ËÜÅê¼ê¤Ïº£µ¨¤Ç¥×¥í14Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë35ºÐ¡£¸½ÌòÁª¼ê¤Ç3ÈÖÌÜ¤ËÂ¿¤¤1804Ã¥»°¿¶¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ºòµ¨¤Ï¼«¸ÊºÇ¾¯¤Î43Ã¥»°¿¶¡£9¥¤¥Ë¥ó¥°Ê¿¶Ñ¤ÎÃ¥»°¿¶Î¨¤Ï2Ç¯ÌÜ°Ê¹ß°ÂÄê¤·¤Æ¡Ö9¡×°Ê¾å¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ä¾¶á4¥·¡¼¥º¥ó¤Ï6¡Á7Âæ¤È¡¢»°¿¶°Ê³°¤ÇÍÞ¤¨¤ë¾ìÌÌ¤¬Â¿¤¯¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¡Ö(ÉüÄ´¤Î¥«¥®¤Ï)¤â¤Á¤í¤ó¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬Ìá¤ë¤³¤È¤â¤½¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ºå¿À¤ÎÂ¼¾å(ðó¼ù)Åê¼ê¤Î¤è¤¦¤Ë¥¥ì¤Î¤¤¤¤¤Þ¤Ã¤¹¤°¤òÅê¤²¤ë¤³¤È¤Ç»°¿¶¤òÃ¥¤¨¤ëÇ½ÎÏ¤òÌá¤»¤ì¤Ð¡¢¥Õ¥©¡¼¥¯¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡£³èÌö¤Î¥«¥®¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£