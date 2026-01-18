TBS NEWS DIG Powered by JNN

あすの天気です。日本海側を中心に、夜にかけて雪や雨の範囲が広がるでしょう。北日本は雪の所が多く、ふぶく所もありそうです。関東も雲が広がりやすく、朝のうちは沿岸部の一部で雨や雪の降る所がある見込みです。東海から西の太平洋側も、次第に雲が多くなるでしょう。

あすの気温です。朝の気温は、けさより低い所が多いでしょう。北海道は厳しい冷え込みになりそうです。日中の気温もきょうより低い所が多く、東京も11℃と、この時季らしい寒さが戻るでしょう。東海から西は、それでもこの時季としては高めで、15℃前後の所が多くなりそうです。

【あすの各地の予想最高気温】
　札幌： 0℃　釧路： 0℃
　青森： 1℃　盛岡：-1℃
　仙台： 4℃　新潟： 5℃
　長野： 8℃　金沢：11℃
名古屋：14℃　東京：11℃
　大阪：14℃　岡山：15℃
　広島：15℃　松江：12℃
　高知：18℃　福岡：16℃
鹿児島：19℃　那覇：24℃

週間予報です。火曜日以降は冬型の気圧配置が強まるため、日曜日ごろにかけて、日本海側を中心に大荒れや大雪となるおそれがあります。火曜日は、晴れる所もこの時季の寒さが戻り、水曜日以降は各地で厳しい寒さが続くでしょう。