¡Ú TAKAHIRO ¡Û¡¡½ñÆ»8ÃÊ¤Î¼ÂÎÏ¤òÈäÏª¡¡¡ÖËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÂçÀÚ¤ÊºîÉÊ¡×¡¡EXILE²ÃÆþ20¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¡¡Ö¤¤¤í¤ó¤Ê¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
EXILE¤ÎAKIRA¤µ¤ó¡¢TAKAHIRO¤µ¤ó¤¬LDH¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÁíÎÏ¤ò¤¢¤²¤¿6Ç¯¤Ë1ÅÙ¤Îº×Åµ¡ÖLDH PERFECT YEAR 2026¡×¤Î³«ËëµÇ°²ñ¸«¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢¸ø±é¤Ø¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
2008Ç¯¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢º£Ç¯¤Ç4²óÌÜ¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤ë¡ÖPERFECT YEAR¡×¤Ï¡¢LDH¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÁíÎÏ¤ò¤¢¤²¤¿LDHÁí¹ç¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Îº×Åµ¡£²ñ¸«¤ÎÁ°¤Ë¤Ï¡¢½ñÆ»£¸ÃÊ¤Î¼ÂÎÏ¤ò»ý¤ÄTAKAHIRO¤µ¤ó¤¬SHOING¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎµÈÀîÔè°ì¤µ¤ó¤È¤È¤â¤Ë½ñÆ»¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¹Ô¤¤¡¢¡ÖPERFECT YEAR ³«Ëë¡×¤ÈÂ¿ºÌ¤Ê¥«¥é¡¼¤ò»È¤Ã¤ÆÎÏ¶¯¤¤»ú¤Ç½ñ¤¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
²ñ¸«¤Ç¡¢AKIRA¤µ¤ó¤Ïà¤³¤Î¤è¤¦¤ËÀ¹Âç¤ËPERFECT YEAR¤ò³«Ëë¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò´ò¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹á¤È°§»¢¡£TAKAHIRO¤µ¤ó¤Ï½ñ¤¾å¤²¤¿½ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æà¤³¤Î¤è¤¦¤ÊºîÉÊ¤òÆ´¤ì¤ÎÊý¤È½ñ¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤ò¶²½Ì¤Ê¤¬¤é¸÷±É¤Ë³ú¤ß¤·¤á¤Ê¤¬¤é½ñ¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡É¤ÈÀâÌÀ¡£¤È¤â¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿µÈÀî¤µ¤ó¤«¤éà£¸ÃÊ¤Í¤§¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¢¤¢¤¤¤¦¤Î¤ÏÃæ¡¹½ñ¤±¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤«¤é¤âÀº¿Ê¤·¤Æ¤Û¤·¤¤á¤ÈÀä»¿¤µ¤ì¤ë¤È¡¢TAKAHIRO¤µ¤ó¤Ïà¤Û¤ó¤È¤ËËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¤¹¤´¤¯ÂçÀÚ¤ÊºîÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë¿§¤È¤ê¤É¤ê¤Ê³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ËÍ¤ÈAKIRA¤µ¤ó¤Ï¸Ä¿ÍÅª¤ËEXILE20¼þÇ¯¤Ê¤Î¤ÇÍÍ¡¹¤Ê³èÆ°¤òÄÌ¤·¤Æ³§¤µ¤ó¤Ë¿§¤ó¤Ê¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡É¤ÈÀÀ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
EXILE¤Ï4·î21Æü¡¢22Æü¤Ë3Ç¯¤Ö¤ê¤ËÅìµþ¥É¡¼¥à¸ø±é¤Î³«ºÅ¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£AKIRA¤µ¤ó¤ÏàºòÇ¯¤Î¡ÉTHE REASON¡É¤¬¹¥É¾¤Ç¤·¤¿¤Î¤Ç¥Æ¡¼¥Þ¤Ï°ú¤Â³¤¤ÇÅìµþ¥É¡¼¥à¸ø±é¤Ê¤é¤Ç¤Ï¸ø±é¤ä¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¹¬Àè¤¤¤¤¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤ì¤¿¤é¡£¤È¤Ë¤«¤¯Åìµþ¥É¡¼¥à¸ø±é¤Ç¤Ï¡¢À¤´Ö¤Î³§¤µ¤ó¤â¥¢¥Ã¤È¶Ã¤¯¥µ¥×¥é¥¤¥º¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢EXILE¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î³Ú¶Ê¤À¤Ã¤¿¤êÍÍ¡¹¤Ê´ë²è¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤ëá¤Èµ¤¹ç½½Ê¬¡£TAKAHIRO¤µ¤ó¤ÏàEXILE¤âÄ¹¤¤Îò»Ë¤ÎÃæ¤ÇÊÑ²½¤ò¿Ê²½¤ËÊÑ¤¨¤ÆÆÍ¤¿Ê¤ó¤Ç¤¤¿¡£²ñ¾ì¤Î¹¤µ¤ò´Ø·¸¤Ê¤¯°ì¿Í°ì¿Í¤Ë¿´¤ò¹þ¤á¤ÆÆÏ¤±¤é¤ì¤ë²Î¤ò²Î¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤á¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
ºÇ¸å¤ËAKIRA¤µ¤ó¤Ïà6Ç¯Á°¤Ï¥³¥í¥Ê¤È¤¤¤¦»×¤Ã¤Æ¤â¤¤¤Ê¤¤»þÂå¤Ç¡¢300¸ø±éÃæ»ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ËÍ¤¿¤Á¤âº£¤Ç¤â¤½¤Î»þ¤Î²ù¤·¤¤»×¤¤¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¸ÍÏÇ¤Ã¤¿»×¤¤½Ð¤À¤Ã¤¿¤ê¤Æ¤¤¤¦¤Î¤òËº¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡£º£Ç¯¤Ï6Ç¯Á°¤Î¥ê¥Ù¥ó¥¸¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤ËLDH¤ÎÄìÎÏ¤Ç¡¢À¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡É¤ÈÅÐÃÅ¼Ô¤òÂåÉ½¤·¤Æ°§»¢¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û
