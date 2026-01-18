¡Ú¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¡ÛºäËÜ²Ö¿¥¡¢·ëÃÄ¼°¤Î·è°ÕÉ½ÌÀ¤Ç¼«¿È¤ò¡È¤ª¾Ð¤¤¥¥ã¥é¡É¡ÖTeamJAPAN¤Î¿´¤ò°ì¤Ä¤Ë¡×
2·î6Æü¤Ë³«Ëë¤¹¤ë¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤Ë¸þ¤±¤Æ18Æü¡¢ÀéÍÕ¤Î¤é¤é¥¢¥ê¡¼¥ÊÅìµþ¥Ù¥¤¤ÇÆüËÜÁª¼êÃÄ¤Î·ëÃÄ¼°¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¡¢´ú¼êÂå¹Ô¤òÌ³¤á¤ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È½÷»ÒÂåÉ½¤ÎºäËÜ²Ö¿¥¡Ê25¡¢¥·¥¹¥á¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤¬¡¢Áª¼êÃÄ¤ÎÂåÉ½¤È¤·¤Æ·è°ÕÉ½ÌÀ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡Ú¶¥µ»ÆüÄø°ìÍ÷¡Û¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥ÊÅßµ¨¸ÞÎØ ³«²ñ¼°¤Ï2·î6Æü¤Ë¥ß¥é¥Î¤Ç³«ºÅ
·ëÃÄ¼°¤Ï½©¼ÄµÜ¤´É×ºÊ¤â½ÐÀÊ¤·¡¢JOC¡ÊÆüËÜ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯°Ñ°÷²ñ¡Ë¤Î¶¶ËÜÀ»»Ò²ñÄ¹¤òÁ°¤ËºäËÜ¤Ï¡ÖÆüËÜÂåÉ½¤È¤·¤Æ¡¢Ë¡Îá¡¢¹ÔÆ°µ¬ÈÏ¤ò½å¼é¤·¡¢ÆüËÜ¤ÎÊ¸²½¡¢Àº¿À¡¢Îéµ·Àµ¤·¤µ¤Ê¤É»²²Ã³Æ¹ñÃÏ°è¤ÎÁª¼êÃÄ¤Ë¤ªÅÁ¤¨¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢Í§¹¥¤È¹ñºÝ¿ÆÁ±¤ËÅØ¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ï3ÅÙÌÜ¤Î½Ð¾ì¤È¤Ê¤ëºäËÜ¡£¡Ö¶¥µ»¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢Éé¤±¤º·ù¤¤¤ÊÀ³Ê¤òÈ¯´ø¤·¡¢¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤ËÁ´¿ÈÁ´Îî¤ò¤«¤±¤ÆÄ©¤ß¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¡¢¡Ö»ä¤ÏÂ¿¤¯¤ÎÊý¤«¤é¤ª¾Ð¤¤¥¥ã¥é¤È¤·¤Æ¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡×¤È¼«¿È¤ÎÅ·¿¿à¥Ì¡¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ë¿¨¤ì¤Ä¤Ä¡¢¡ÖTeamJAPAN¤Î¿´¤ò°ì¤Ä¤ËÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯Àë¸À¤·¤¿¡£
ÆüËÜÂåÉ½Áª¼ê¤Ï¤Þ¤ÀÀµ¼°¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¼ïÌÜ¤â¤¢¤ê¡¢¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤À¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ë¸þ¤±¤¿ºÇ½ªÍ½Áª¤¬Â³¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ¸å¤ÎºÇ¸å¤Þ¤Ç1¿Í¤Ç¤âÂ¿¤¯¤ÎÁª¼ê¤¬½Ð¾ì¸¢¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢³èÌö¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
